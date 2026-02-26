Bảo tàng Ai Cập hoàn thành việc phục chế cuộn giấy cói thời Hậu nguyên

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Hisham El Leithy, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao (SCA), cho biết cuộn giấy cói đã được chuyển từ tủ trưng bày đến Phòng thí nghiệm Bảo tồn Giấy cói của bảo tàng. Tại đây, một nhóm chuyên gia tiến hành làm sạch và phục chế bằng các phương pháp khoa học hiện đại phù hợp với các tiêu chuẩn bảo tồn được công nhận toàn cầu, trước khi trả lại hiện vật về vị trí trưng bày ban đầu.

Chuyên gia Phòng thí nghiệm Bảo tồn Giấy cói của bảo tàng đang phục chế cuộn giấy cói của người ghi chép User-Hat-Mes. Ảnh: TTXVN phát

Cuộn giấy cói đã cho thấy dấu hiệu của nấm mốc trong không khí, gây đổi màu tạm thời dưới dạng các đốm đen nhỏ, song đây là hiện tượng thường gặp ở các vật liệu hữu cơ như giấy cói và đã được xử lý. Ông lưu ý rằng nấm mốc không làm hỏng cấu trúc hoặc tính toàn vẹn hóa học của hiện vật.

Giám đốc Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir, ông Ali Abdel-Halim, giải thích rằng một số vùng tối hơn trên cuộn giấy cói không phải là dấu hiệu của nấm mốc, mà là những đặc điểm nguyên bản do quá trình lão hóa và chôn vùi lâu ngày trước khi được phát hiện. Ông khẳng định cam kết của bảo tàng trong việc bảo vệ di sản văn hóa của Ai Cập và đảm bảo sự bảo tồn cho các thế hệ tương lai thông qua việc bảo tồn liên tục và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất./.