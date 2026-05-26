Báo Singapore đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore ngày càng mang ý nghĩa quan trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 25/5, trang AsiaInvest Singapore (asiainvest.com.sg) đăng bài viết với tiêu đề: “Singapore – Việt Nam: Tăng cường hợp tác kinh tế trong bối cảnh toàn cầu thay đổi”, nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29-31/5 diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, với những điều chỉnh chuỗi cung ứng, bất ổn kinh tế, biến động thị trường năng lượng và sự thay đổi trong cục diện khu vực tiếp tục tác động tới hoạt động kinh doanh tại châu Á và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo bài viết, trong bối cảnh đó, quan hệ giữa Việt Nam và Singapore ngày càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với hợp tác kinh tế song phương mà còn đối với kết nối, khả năng thích ứng và tăng trưởng dài hạn của ASEAN.

Bài viết cho rằng trong hơn một thập niên qua, hai nước đã không ngừng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hợp tác khu vực. Hiện Singapore và Việt Nam được đánh giá là sở hữu những thế mạnh bổ trợ cho nhau trong ASEAN, trong đó Singapore là trung tâm tài chính, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, còn Việt Nam nổi lên là một trong những nền kinh tế sản xuất và kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Theo bài viết, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Tính đến đầu năm 2026, các nhà đầu tư Singapore có khoảng 4.463 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 91,6 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Động lực hợp tác tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Chỉ trong hai tháng đầu năm, các doanh nghiệp Singapore đã đăng ký hơn 1,48 tỷ USD vốn đầu tư mới vào Việt Nam, tăng gần 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết nhận định điều này phản ánh niềm tin tiếp tục gia tăng của doanh nghiệp Singapore đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn, năng lực sản xuất và môi trường đầu tư đang cải thiện của Việt Nam. Một biểu tượng tiêu biểu của hợp tác kinh tế song phương được bài viết nhắc tới là hệ thống Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP). Sau gần 3 thập niên phát triển, mạng lưới VSIP đã mở rộng lên 22 khu công nghiệp trên khắp Việt Nam và dự kiến tăng lên 30 khu vào cuối năm 2026.

Theo bài viết, với diện tích khoảng 12.000 ha, hệ thống VSIP đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp và khoảng 23,4 tỷ USD vốn đầu tư. Không chỉ đóng vai trò là trung tâm thu hút FDI, các khu công nghiệp này còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cấp năng lực công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Quan hệ thương mại giữa hai nước cũng được đánh giá tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 40 tỷ SGD (tương đương 31,3 tỷ USD), tăng 26,2% so với năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore trên toàn cầu.

Đáng chú ý, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam tăng hơn 53%, lên khoảng 13,1 tỷ SGD. Xu hướng tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong năm nay. Trong quý I/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 13,6 tỷ SGD, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam tăng gần 129%, nhờ nhu cầu gia tăng đối với các nhóm hàng như máy móc thiết bị điện, năng lượng, sản phẩm dầu mỏ, sản xuất công nghệ cao và thiết bị cơ khí.

Bài viết cho rằng các lĩnh vực này ngày càng gắn với sản xuất công nghệ cao, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Quan hệ kinh tế ngày càng sâu rộng giữa Singapore và Việt Nam cũng phản ánh khát vọng chung của hai nước trong việc đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế tiếp theo của ASEAN, đặc biệt ở các lĩnh vực như kinh tế số, chuyển đổi xanh, sản xuất công nghệ cao, logistics thông minh và công nghệ mới nổi.

Ngoài hợp tác kinh tế, bài viết nhận định cả Singapore và Việt Nam tiếp tục ủng hộ hợp tác khu vực, thúc đẩy tính mở và tăng cường kết nối ASEAN. Trong bối cảnh thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn, việc tăng cường quan hệ đối tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN được xem là yếu tố quan trọng để duy trì khả năng thích ứng và phát triển kinh tế lâu dài của khu vực. Bài viết cũng cho rằng Singapore và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì thương mại mở, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định nhằm hỗ trợ đầu tư và các hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Theo đánh giá của bài viết, khi ASEAN đang phải thích ứng với môi trường toàn cầu ngày càng bất định, quan hệ đối tác giữa các quốc gia thành viên có tầm nhìn dài hạn sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Với tính bổ trợ về kinh tế, cách tiếp cận thực chất và định hướng hợp tác chiến lược lâu dài, Singapore và Việt Nam được cho là đang ở vị thế thuận lợi để đóng góp tích cực cho tăng trưởng và tiến trình hội nhập của ASEAN trong tương lai.

Bài viết nhận định chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì vậy sẽ là cơ hội quan trọng để tiếp tục củng cố hợp tác song phương và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước trong những năm tới./.