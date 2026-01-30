Báo New Zealand đánh giá cao các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe của Việt Nam

Bài viết trên trang tin “The New Zealand Herald” (New Zealand) đánh giá cao các khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo tác giả Retschlag, bà chắc hắn không phải là người đầu tiên chọn Việt Nam cho một kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe sang trọng với giá cả phải chăng, bởi một nghiên cứu trong Báo cáo Xu hướng Spa của SpaSeekers năm 2025 đã cho thấy số lượt tìm kiếm trên Google cho cụm từ “spa ở Việt Nam” tăng 175% vào năm 2024, chỉ một năm sau khi Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến Spa tốt nhất châu Á” do Giải thưởng Spa Thế giới năm 2023 bình chọn.

Bà Retschlag cho biết thêm điểm nổi bật là Việt Nam có rất nhiều khu nghỉ dưỡng spa với những trải nghiệm giá trị nhưng giá cả lại rất phải chăng, ví dụ như liệu pháp thủy trị liệu thải độc gồm xông hơi, tắm hơi, tắm nước đá và tắm vòi sen thủy lực, kết hợp với tẩy tế bào chết toàn thân và bấm huyệt bàn chân; hay liệu pháp chữa lành bằng âm thanh kéo dài một giờ, tập trung vào 7 luân xa cơ thể tương ứng với bảy chiếc bát Nepal thủ công được làm dưới ánh trăng tròn để thu giữ năng lượng. Ngoài ra, bà cũng ấn tượng với liệu pháp massage Azerai Asian Wave, kết hợp các kỹ thuật massage của Thụy Điển, Thái Lan và Lomi Lomi của Hawaii với Shiatsu của Nhật Bản; hoặc liệu trình chăm sóc tóc “giảm căng thẳng”, massage bấm huyệt…

Điều khiến bà Retschlag ấn tượng và thích thú là sau khi kết thúc các liệu trình chăm sóc sức khỏe, bà được phục vụ một món ăn nhẹ mà chưa từng được nhận ở bất cứ nơi spa nào trên thế giới. Đối với những buổi trị liệu nhằm duy trì tinh thần lạc quan, sau khi kết thúc, bà được hướng ngồi thiền và tụng niệm tĩnh tâm… Bà Retschlag kết luận: thư giãn và sảng khoái là cảm nhận tuyệt vời mà bà đã có được khi trải nghiệm hành trình nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam./.