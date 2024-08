Bảo đảm tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc với Ban quản lý Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc với các đơn vị sau khi khảo sát thực địa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai nói riêng, Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và của cả nước nói chung, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 200.000 lao động; được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hiện đại ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để làm tốt công tác bồi thường tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng giai đoạn 1 với tổng diện tích 2.532 ha.

Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị quản lý, thực hiện thi công thời gian qua đã phát huy tinh thần "vượt nắng thắng mưa" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; bày tỏ chia sẻ với sự vất vả của đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Dự án được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94; Nghị quyết số 95; cho phép tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần tại Nghị quyết số 38 và cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2024 tại Nghị quyết số 110.

Nhấn mạnh thời gian thực hiện Dự án còn lại không nhiều (giai đoạn 1 dự kiến đưa vào sử dụng giữa năm 2026), Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát công tác bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; đầu tư, hoàn thiện các thiết chế, công trình hạ tầng cơ bản tại các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện sinh sống tốt hơn và ít nhất bằng với nơi ở cũ; quan tâm đào tạo nghề, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Chủ đầu tư, các đơn vị thi công thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ của các hạng mục, các dự án thành phần, bảo đảm tính khớp nối, đồng bộ với các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng. Cùng với đó, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thi công; trong đó, cần đặc biệt lưu ý vấn đề thủ tục đầu tư, công tác đấu thầu theo đúng quy định của Nhà nước; thực tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn lao động trên công trường, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tập trung giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân bị thu hồi đất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm, mong muốn Dự án sớm hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng, sớm đưa vào vận hành, khai thác, do đó, thời gian qua, mọi khó khăn đều được Quốc hội quan tâm, tháo gỡ ngay. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, cần nhận diện, xác định rõ khó khăn nào là do khách quan, khó khăn nào là do chủ quan để có đề xuất, kiến nghị phù hợp; cần thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Quốc hội, vấn đề nào vượt thẩm quyền của Chính phủ thì đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Quốc hội xem xét tại kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo để công trình bảo đảm thời gian, tiến độ thi công nhưng đồng thời bảo đảm chất lượng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà các hộ dân tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; trao quà tặng các đơn vị thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành./.