Bảo đảm tiến độ, chất lượng lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, Quảng Trị

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt, số hóa thông tin và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN. Ảnh: TTXVN phát

Trước khi làm việc, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc hiện là nơi an táng 3.126 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 1.320 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin. Theo kế hoạch, trong đợt này, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 1.320 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

Kiểm tra tại hiện trường, đoàn công tác nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt, số hóa thông tin và bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm đất nước thống nhất.

Đại tá Trương Như Ý cùng Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cán bộ, nhân viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc phục vụ công tác giám định ADN được các cán bộ, nhân viên các lực lượng thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, chính xác trong từng khâu từ lấy mẫu, quản lý, mã hóa thông tin đến bàn giao phục vụ công tác giám định ADN.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Trương Như Ý ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực của cán bộ, nhân viên tham gia thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn trong quá trình lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Trương Như Ý, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Kết quả của công việc sẽ góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên cả nước sau nhiều năm chờ đợi; đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng Đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc. Ảnh: TTXVN phát

Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Tại Quảng Trị, địa phương có số lượng lớn nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ đang được an táng, việc lấy mẫu, số hóa thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Hoạt động kiểm tra, động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị không chỉ kịp thời khích lệ tinh thần các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc./.