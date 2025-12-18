Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực công vụ, lao động, việc làm và an sinh xã hội

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình “tình nguyện mùa Đông 2025, Xuân tình nguyện". Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực cho cộng đồng, các em học sinh và bà con nhân dân ở vùng núi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN



* Làm rõ các chính sách, nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người



Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, hội nghị thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Bộ Nội vụ trong việc thúc đẩy các giá trị phổ quát về quyền con người, góp phần khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và các cam kết quốc tế.



Với mục tiêu xuyên suốt là lồng ghép quyền con người trong các lĩnh vực công vụ, lao động, việc làm, bình đẳng giới và thanh niên, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch nhân quyền giai đoạn 2025-2030 và Kế hoạch công tác nhân quyền năm 2025. Đây là khuôn khổ định hướng quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền con người trong tình hình mới.



Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch nhân quyền giai đoạn 2025-2030, gắn liền với việc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, cải cách hành chính và các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến việc thụ hưởng quyền con người. Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng và bảo vệ các báo cáo quốc gia theo các điều ước quốc tế về quyền con người. Đặc biệt là đã chủ trì tổ chức đoàn bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ nhất về tình hình thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật; tham gia đoàn liên ngành bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị lần thứ tư; góp ý Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong các nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ; rà soát các khuyến nghị UPR chu kỳ IV, đặc biệt trong lĩnh vực lao động - việc làm, bình đẳng giới, quyền của nhóm yếu thế, cải cách hành chính và quyền tiếp cận dịch vụ công.



Bộ tiếp tục làm tốt vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, bảo đảm chế độ báo cáo định kỳ; cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời; phối hợp liên ngành chặt chẽ, hiệu quả. Tích cực tham gia các đối thoại nhân quyền song phương với các đối tác quan trọng như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Australia... Qua đó làm rõ các chính sách, nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người; đồng thời lồng ghép các nội dung nhân quyền trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác quốc tế. Những hoạt động này được triển khai trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế và coi trọng quyền con người.



Cùng với những hoạt động nhân quyền trong nước và quốc tế, Bộ Nội vụ cũng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thành viên trong hai cơ chế nhân quyền ASEAN là Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di cư và Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam đồng thời góp phần thúc đẩy quyền của lao động di cư, quyền phụ nữ và quyền trẻ em trong khu vực ASEAN.



* Bảo đảm quyền con người một cách thực chất



Theo bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, năm 2025, Bộ Nội vụ triển khai khối lượng lớn công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước, tập trung trực tiếp hoặc gián tiếp vào bảo đảm quyền con người trong các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ, lao động – việc làm – an sinh xã hội, cải cách hành chính, người có công, quản lý hội quỹ, thanh niên và bình đẳng giới. Công tác thể chế đã góp phần tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc bảo đảm quyền con người một cách thực chất, toàn diện.



Cụ thể, Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đồng thời theo dõi sát sao việc kiện toàn tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc và bảo đảm hoạt động thông suốt của chính quyền địa phương sau sáp nhập. Các nhiệm vụ này góp phần quan trọng trong việc bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công, quyền thụ hưởng chính sách và quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong bối cảnh thay đổi tổ chức hành chính.



Trên cơ sở khung pháp lý mới ban hành về chính sách hỗ trợ đối tượng chịu tác động, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc chi trả đủ chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp đơn vị hành chính, đạt tỷ lệ 99,99%. Đây là minh chứng quan trọng cho cam kết của Bộ trong việc không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng chịu tác động.



Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Luật Viên chức (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 10/12/2025, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế về đội ngũ viên chức trong giai đoạn mới.



Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện các đề án về tiền lương, phụ cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời phối hợp xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm, chú trọng những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến bảo đảm quyền con người như pháp lý, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản trị địa phương. Các hoạt động này được triển khai phù hợp với Nghị định số 171/2025/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.



Bộ Nội vụ triển khai toàn diện các nhiệm vụ về thanh niên và bình đẳng giới, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy quyền phụ nữ, quyền thanh niên và nâng cao bình đẳng giới trên phạm vi cả nước.

Trong lĩnh vực việc làm, an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ nhiều nghị định quan trọng để hướng dẫn thi hành Luật Việc làm (sửa đổi), bao gồm các chính sách về hỗ trợ tạo việc làm, đăng ký lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là các văn bản có ý nghĩa trực tiếp đối với hàng chục triệu người lao động, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận việc làm bền vững và tăng cường an sinh xã hội. Hệ thống các văn bản pháp luật này tạo thành khuôn khổ chính sách đồng bộ, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường an sinh xã hội, bảo đảm quyền được bảo vệ, quyền được hưởng an sinh và quyền làm việc trong môi trường ổn định của người lao động trong nước và lao động di cư.



Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đã trao đổi nhiều kết quả trong công tác nhân quyền năm 2025, những nội dung cần tập trung năm 2026.



Đại tá Trần Viết Trung, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ cho hay, tại Việt Nam, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, địa bàn biên giới, biển đảo và nội địa cơ bản ổn định. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều nỗ lực lớn để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người thông qua ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới đẩy mạnh phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của nhân dân.



Nổi bật là Đảng ta đã chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, ban hành hàng loạt nghị quyết (Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về cải cách thực thi pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 72 về y tế) có tính đột phá để tập trung nguồn lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sửa đổi, bổ sung, thông qua Hiến pháp và hệ thống các văn bản pháp luật, thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường sống, quyền lợi của người dân, ban hành nhiều chính sách phúc lợi xã hội mới…/.