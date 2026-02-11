Bảo đảm quyền con người được thực thi đến mọi người dân

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN



Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố cơ bản đạt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng đạt trên 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/người/năm, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát gần 11.500 căn, góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Bên cạnh đó, nhiều lễ hội có tính lan tỏa lớn trong nhân dân được tổ chức, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tỷ lệ đào tạo nghề, chăm lo giải quyết việc làm cho người dân được nâng lên, minh chứng rõ nét cho công tác đảm bảo quyền con người trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện công tác nhân quyền, bảo đảm quyền con người được thực thi đến với mọi người dân. Các đơn vị tiếp tục phát huy các kênh thông tin, truyền thông, nhất là Internet, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền con người, mục tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các hoạt động liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân nhằm giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ cơ sở. Các địa phương lan tỏa mạnh mẻ thành tựu, kết quả công tác nhân quyền, phục vụ thông tin đối ngoại, đối nội; ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm quyền con người.

Năm 2025, công tác đảm bảo quyền con người trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được địa phương thực hiện kịp thời, đầy đủ với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác giảm nghèo bền vững đạt được những thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống chỉ còn 0,09%. Lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn quan tâm, chăm lo cho các nhóm yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các cấp, ngành tập trung triển khai công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách miễn học phí, hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Nhiều chương trình khám bệnh lưu động, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em được tổ chức thường xuyên tại vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông, rạch; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp lễ, Tết của đồng bào dân tộc Khmer; tuyên truyền chính sách, thành tựu phát triển bằng tài liệu song ngữ Việt - Hoa, Việt - Khmer...

Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo góp phần đảm bảo tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định; tạo điều kiện hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự các sự kiện tôn giáo liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Thành phố quan tâm đối thoại với chức sắc đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách an sinh xã hội, tập trung tuyên truyền phổ biến thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến đảm bảo quyền con người./.