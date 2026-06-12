Bảo đảm ổn định địa giới hành chính khi thành lập các phường mới

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, cụ thể hóa và thực hiện chủ trương xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, việc thành lập thêm các phường là cần thiết. Khánh Hòa hiện có 65 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 16 phường, 48 xã và 1 đặc khu Trường Sa). Theo qui định, để bảo đảm một trong những điều kiện cần thiết đối với tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên. Do đó, tỉnh cần nâng cấp ít nhất 4 xã thành phường (tương ứng 20 phường/65 đơn vị hành chính).

Căn cứ các tiêu chuẩn của phường được quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí theo qui định có 4 xã trên địa bàn gồm: Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền đủ điều kiện nâng cấp thành phường trong năm 2026. Với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Khánh Hòa thống nhất đề án thành lập phường Tân Định trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 92,23km2 và qui mô dân số 41.470 người của xã Tân Định; phường Diên Khánh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 18,41km và qui mô dân số 46.563 người của xã Diên Khánh; phường Diên Lạc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 14,85km và qui mô dân số 24.028 người của xã Diên Lạc; phường Diên Điền trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 63,76km và qui mô dân số 39.117 người của xã Diên Điền.

Việc thành lập 4 phường bảo đảm ổn định địa giới hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức bộ máy, quản lý dân cư, quản lý đất đai, đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; phù hợp với định hướng phát triển đô thị của địa phương. Như vậy, Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường, 44 xã và 1 đặc khu.

Trước đó, kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng 4 xã: Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền và Tân Định thuộc tỉnh Khánh Hòa nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Cụ thể: xã Tân Định đạt 99,56%; xã Diên Khánh đạt 99,15%; xã Diên Lạc đạt 99,62%; xã Diên Điền đạt 99,98% trên tổng số hộ gia đình. HĐND 4 xã: Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đạt 100% đại biểu HĐND tham dự tán thành chủ trương thành lập 4 phường tương ứng.

Ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng 2 thành viên UBND tỉnh. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc thành lập 4 phường mới đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và phù hợp với quá trình đô thị hóa. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo về bộ máy, nguồn lực để khi chuyển từ xã lên phường không làm gián đoạn việc xử lý thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết thông qua khu đô thị hỗn hợp Đông Bắc Ninh Hòa 2 vào danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Thái Thị Lệ Hằng (Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Vũ Ngọc Đương (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)./.