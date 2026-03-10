Người dân xã An Lạc tìm hiểu thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử tại xã miền núi An Lạc rất sôi nổi. Ở trụ sở thôn, nhà văn hóa đến những tuyến đường trung tâm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Xã An Lạc hiện có 1.960 hộ với hơn 6.000 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Nùng, Sán Chay, Sán Dìu chiếm hơn 81% dân số. Với đặc thù nhiều dân tộc cùng sinh sống, công tác tuyên truyền được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thời gian, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia bầu cử.

Một buổi tiếp xúc cử tri xã An Lạc. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Chính quyền xã đã triển khai tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội của địa phương, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân tham gia bầu cử. Nhiều nội dung quan trọng như quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bầu cử được phổ biến trực tiếp đến từng hộ dân.

Ông Hoàng Văn Vụ, Trưởng thôn Lạnh cho biết: Thôn có gần 100% đồng bào Sán Chay sinh sống nên Ban công tác Mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử thông qua các cuộc họp thôn và đến từng hộ gia đình. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Sán Chay để bà con hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình. Người dân rất phấn khởi, mong chờ ngày hội bầu cử.

Không khí chờ đón ngày bầu cử cũng lan tỏa trong từng gia đình. Anh Trần Văn Tế, người dân tộc Sán Chay ở thôn Lạnh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới, nhiều ứng cử viên trẻ, có trình độ. Đến ngày bầu cử, tôi sẽ đi bỏ phiếu sớm để lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho nhân dân.”

Một buổi tiếp xúc cử tri xã An Lạc. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Theo Ủy ban bầu cử xã An Lạc, toàn xã có 6 đơn vị bầu cử với 16 khu vực bỏ phiếu. Sau hiệp thương lần thứ ba, xã có 30 người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã để bầu 18 đại biểu, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực công tác, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu tái cử và đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Ngay từ đầu tháng 3/2026, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử cơ bản hoàn tất. Xã đã tiếp nhận đầy đủ 16 hòm phiếu chính, 32 hòm phiếu phụ cùng hệ thống bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử và các trang thiết bị phục vụ bầu cử. Công tác trang trí khánh tiết trong và ngoài khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng bộ, tạo không khí trang trọng cho ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã An Lạc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng xây dựng các phương án cụ thể để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi trong mọi tình huống. Xã có diện tích tự nhiên rộng, địa hình đồi núi, nhiều thôn có các tuyến đường ngầm tràn qua sông suối. Vì vậy, Ủy ban bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhân sự trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng khu vực bỏ phiếu xây dựng kịch bản xử lý các tình huống như mưa lớn, chia cắt cục bộ để bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử. Xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và trang mạng xã hội của địa phương; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn và người có uy tín để vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, việc tuyên truyền bằng tiếng mẹ đẻ của đồng bào các dân tộc được chú trọng nhằm giúp đồng bào dễ tiếp cận thông tin.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác tuyên truyền, tổ chức đến xây dựng các phương án dự phòng, xã An Lạc đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của đồng bào các dân tộc, nơi mỗi lá phiếu thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ mới./.