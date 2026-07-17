Bảo đảm kỷ cương pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Tại tỉnh Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư pháp, sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành và địa phương, hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh từng bước được củng cố, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động. Mặc dù khối lượng việc và số tiền phải thi hành ngày càng lớn, nhiều vụ việc phức tạp, liên quan đến tài sản có giá trị cao nhưng toàn ngành đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới công tác quản lý, điều hành, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh Bùi Phú Hưng phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Thi hành án dân sự, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị sau một năm vận hành theo mô hình mới. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Theo Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh Bùi Phú Hưng, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 25/6/2025, Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các cơ quan Thi hành án dân sự của hai tỉnh Long An và Tây Ninh. Sau một năm vận hành mô hình hệ thống Thi hành án dân sự một cấp tại địa phương, đơn vị cơ bản kiện toàn tổ chức với 5 phòng chuyên môn, 12 phòng Thi hành án dân sự khu vực và hơn 400 công chức, người lao động; hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành được bảo đảm thống nhất, thông suốt, không để khoảng trống pháp lý.

Ông Bùi Phú Hưng cho biết, mặc dù số lượng chấp hành viên còn thiếu, trong khi khối lượng công việc và số tiền phải thi hành tăng mạnh nhưng năm 2025, toàn ngành thi hành xong gần 29.000 việc, đạt trên 75% số việc có điều kiện thi hành; thi hành xong gần 4.665 tỷ đồng trong số tiền có điều kiện thi hành, đạt gần 57%, vượt chỉ tiêu được giao. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thi hành xong gần 22.000 việc, đạt gần 54%; số tiền thi hành xong hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 33%.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cùng thành tích của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự qua các thời kỳ. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững kỷ cương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn đề nghị, ngành Thi hành án dân sự tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức điều hành và nâng cao chất lượng thực thi công vụ; quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp, thực hiện hiệu quả Luật Thi hành án dân sự năm 2025 gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án. Ngành tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, vụ án kinh tế, tham nhũng; hạn chế thấp nhất tình trạng án tồn đọng kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, khách quan, tận tụy với công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ Thi hành án dân sự "Kỷ cương - Trách nhiệm - Liêm chính - Chuyên nghiệp", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.