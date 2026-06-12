Bảo đảm hệ thống MTTQ, các đoàn thể trung ương vận hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phúc Hằng - TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Trưởng đoàn khảo sát; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga dự buổi làm việc.

Hội nghị đã nghe các ý kiến của đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nêu các vấn đề phát sinh sau gần 1 năm vận hành bộ máy theo mô hình tổ chức mới; các kiến nghị, đề xuất cụ thể với các cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cơ bản đồng tình với các ý kiến đã phát biểu.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã đề xuất và mong muốn thời gian tới, cấp có thẩm quyền sẽ sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tháo gỡ một số vấn đề đặc thù liên quan đến cơ quan tham mưu, giúp việc cho các tổ chức chính trị xã hội.

"Đây là điểm nghẽn trong thời gian vừa qua khi vận hành cơ quan, liên quan đến cơ chế tài chính, thực hiện các quy trình về công tác cán bộ. Nếu tháo gỡ được vấn đề mấu chốt này, hệ thống sẽ vận hành trơn tru hơn", bà Hà Thị Nga bày tỏ; đồng thời cho biết, đối với một số nội dung kiến nghị khác, sẽ tiếp tục tổng hợp để báo cáo lên Trung ương.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm nêu rõ, các nội dung kiến nghị tại hội nghị rất quan trọng để phục vụ xây dựng báo cáo chuẩn bị cho sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục củng cố các cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức, đặc biệt là cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân quyền trong hệ thống, đảm bảo đúng chủ trương là tinh giản đầu mối và thống nhất hoạt động trong MTTQ, qua đó vận hành hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn./.