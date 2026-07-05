Bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong Năm APEC 2027

Đoàn công tác khảo sát mô hình các địa điểm dự kiến tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Cùng tham dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng thành viên Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa APEC 2027, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang Nguyễn Khánh Hiệp đã báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Theo đó, công tác thông tin đối ngoại về APEC được đẩy mạnh toàn diện với hơn 200 tin, bài, phóng sự được đăng tải hằng tháng trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống về Năm APEC 2027; xây dựng Chuyên trang APEC 2027 bằng tiếng Việt và tiếng Anh; đầu tư hạ tầng truyền thông số, nâng cấp hạ tầng viễn thông, internet tại các khu vực trọng điểm và cơ sở lưu trú.

Đến nay, An Giang đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Năm APEC 2027 cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực, xây dựng các sản phẩm truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa APEC 2027 đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group trong công tác chuẩn bị; đề nghị nghiên cứu thêm các giải pháp đầu tư hệ thống hạ tầng truyền hình, âm thanh, hình ảnh và trung tâm điều khiển hiện đại, sớm bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong năm 2027.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức Trung tâm Báo chí, khu lưu trú, phương tiện đi lại và các điều kiện phục vụ phóng viên, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc chuẩn bị chu đáo không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027 mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định, cũng như quảng bá những nét truyền thống văn hóa du lịch của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang đến với bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, ngay sau chuyến khảo sát, các cơ quan trong Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa APEC 2027 sẽ tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để triển khai các công việc mà Tiểu ban phụ trách hiệu quả, đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang đã thảo luận về các phương án đầu tư hạ tầng truyền hình, phát thanh phục vụ APEC 2027. Các đại biểu đề nghị địa phương sớm phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị chuyên môn để thống nhất phương án ngay từ giai đoạn thiết kế, bảo đảm đồng bộ, tránh phát sinh điều chỉnh khi công trình hoàn thành.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa APEC 2027 đã phát biểu kết luận cuộc họp, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đề nghị tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền Văn hoá APEC 2027 trong quá trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát các công trình, dự án trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc như: Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Trung tâm Báo chí quốc tế; Nhà Biểu diễn đa năng APEC; địa điểm tổ chức sự kiện; một số khách sạn lưu trú cho phóng viên…/.