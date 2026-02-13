Bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách du Xuân tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam, là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Theo truyền thống "đầu năm xin lộc, cuối năm tạ lễ", những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về dâng hương, tạ lễ. Dự báo trong dịp Tết, lượng khách hành hương đổ về Núi Sam chiêm bái, cầu lộc đầu năm sẽ tiếp tục tăng cao.



Để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, UBND phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo môi trường tham quan, chiêm bái an toàn, văn minh. Theo đó, UBND phường Vĩnh Tế đã chỉ đạo lực lượng Công an phường xây dựng kế hoạch tổng thể, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ sớm, từ xa; đảm bảo cho du khách vui Xuân, chiêm bái Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam an toàn.



Bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế cho biết, phường đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông chặt chẽ tại các cửa ngõ ra, vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam; bố trí thêm các điểm trông giữ xe đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ hoặc nâng giá giữ xe gây bức xúc cho du khách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Phường cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự bằng việc bố trí các chốt gác, tổ tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, tập trung tại những khu vực đông người như Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu và khu vực cáp treo Núi Sam. Địa phương cũng tập trung xử lý dứt điểm các hành vi cò mồi, chèo kéo du khách, bói toán mê tín dị đoan quanh khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng móc túi, trộm cắp, lợi dụng đông người để vi phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Công an phường Vĩnh Tế triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có hình thức hóa trang nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Những hành vi gây phản cảm, ảnh hưởng đến mỹ quan và hình ảnh khu du lịch đều được xử lý nghiêm theo quy định. Địa phương cũng yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá công khai các mặt hàng kinh doanh, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, bảo đảm đường thông, hè thoáng… Công an phường cũng công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an tại các khu vực trọng điểm để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân, du khách, góp phần tạo sự an tâm cho du khách trong dịp Tết và mùa lễ hội.