Báo chí Việt Nam ghi dấu ấn sáng tạo tại hội nghị châu Á, VietnamPlus được vinh danh

Ban tổ chức WAN-IFRA công bố và trao Giải thưởng Truyền thông Châu Á (AMA) 2025. Ảnh: Ngọc Khương-PV TTXVN tại Singapore

Được coi là sự kiện thiết yếu dành cho tất cả các nhà lãnh đạo và chuyên gia thông tin truyền thông trong và ngoài khu vực, hội nghị lần thứ 5 này đã thảo luận ở cấp độ chiến lược về những vấn đề cấp bách mà ngành thông tin truyền thông đang phải đối mặt và cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia truyền thông hàng đầu trong những chuyên đề cụ thể.

Những người tham dự cũng đã được lắng nghe và tham gia các cuộc thảo luận xoay quanh các chủ đề như: Cách lập kế hoạch, quản lý, định hướng và phát triển trong thế giới bất định ngày nay; Tư duy kinh doanh và đổi mới có thể phát triển doanh nghiệp báo chí; Tăng cường niềm tin vào truyền thông có thể thúc đẩy lợi nhuận như thế nào; Tác động của những người sáng tạo nội dung độc lập đối với báo chí và những gì có thể học hỏi từ họ; Trí tuệ nhân tạo (AI): Cập nhật, chiến lược và dự báo; Đổi mới trong thông tin truyền thông; Xu hướng và dự đoán cho năm 2026 và hơn thế nữa…

Hội nghị chú trọng tới châu Á và đề cao tính phù hợp với môi trường kinh doanh mà truyền thông châu Á đang hoạt động.

Trong khuôn khổ Hội nghị, WAN-IFRA đã trao Giải thưởng Truyền thông Châu Á (AMA) với nhiều hạng mục. Có 228 bài dự thi từ 41 tổ chức truyền thông đến từ 17 quốc gia tham gia cuộc cạnh tranh gay gắt này. Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” tại địa chỉ https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/ của Báo Điện tử VietnamPlus được vinh danh ở giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” thuộc hạng mục “Đồ họa”.