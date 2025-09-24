Báo chí Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: An Đăng - TTXVN

* TTXVN – Báo Pasaxon đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số báo chí

Sáng 24/9 tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon. Cùng dự có đại diện Báo Nhân Dân (Việt Nam).

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Vansay Tavinyan - Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng biên tập Báo Pasaxon, cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc với TTXVN; đồng thời khẳng định, TTXVN luôn trân trọng sự tin tưởng khi Báo Pasaxon thường xuyên sử dụng nguồn tin của TTXVN, cũng như tình cảm gắn bó, hợp tác của các đồng nghiệp Báo Pasaxon dành cho phóng viên thường trú TTXVN tại Viêng Chăn.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, Báo Pasaxon là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, Nhà nước Lào, trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương, trong khi TTXVN là cơ quan Thông tấn quốc gia, cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ Đảng, Nhà nước Việt Nam. Với tôn chỉ, mục đích hoạt động tương đồng, hai cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ trong môi trường chuyển đổi số. Thời gian qua, hệ thống báo chí ở cả Lào và Việt Nam đều triển khai tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức. Trong bối cảnh đó, vai trò của những cơ quan báo chí chủ lực như Báo Pasaxon và TTXVN càng cần được phát huy mạnh mẽ, không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả được giao phó.

Theo Tổng giám đốc Vũ Việt Trang, TTXVN vừa khai trương trang thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng 5 ngôn ngữ nước ngoài. Trang thông tin này cung cấp hệ thống tư liệu từ các kỳ Đại hội trước đến nay, đồng thời mở nhiều chuyên mục chuyên sâu, phục vụ nhu cầu tra cứu, tham khảo. Tổng giám đốc bày tỏ mong muốn Báo Pasaxon khai thác, sử dụng nguồn tư liệu này, TTXVN sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu phía bạn có nhu cầu.