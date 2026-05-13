Báo chí Việt Nam – Campuchia thúc đẩy hợp tác sâu rộng

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp ông ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia cùng đoàn công tác. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch- TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về những thay đổi trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số; sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời trao đổi các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hội nhà báo hai nước.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp các thành viên trong đoàn.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã thông tin về hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và những nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới; đồng thời chia sẻ về tình hình báo chí, truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt là những thách thức đặt ra trong kỷ nguyên số khi công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, câu lạc bộ được thành lập cách đây 26 năm, hiện có khoảng 100 thành viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí tại Campuchia. Nhiệm vụ chính của câu lạc bộ là đào tạo, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của các nhà báo và truyền tải thông tin kịp thời, chính xác tới người dân. Hoạt động báo chí, truyền thông tại Campuchia cũng đang đối mặt với những thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng ngày càng lớn của những người sản xuất nội dung trên mạng xã hội cũng như các nhân vật có tầm ảnh hưởng... Trong bối cảnh đó, các nhà báo chuyên nghiệp cần được đào tạo để có thể cạnh tranh và duy trì chất lượng thông tin.

Ông Puy Kea bày tỏ vui mừng trước lời mời của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tăng cường hợp tác trong đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nói chung và phối hợp xử lý những vấn đề đặt ra từ trí tuệ nhân tạo; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí; chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực báo chí; đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia và Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa; tích cực trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quá trình phát triển đất nước của mỗi bên; đồng thời ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí. Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia./.