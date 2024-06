Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Nhiều phóng viên cơ quan báo chí Nga đã có mặt tại Hà Nội và khen ngợi không khí chuẩn bị cho chuyến thăm, khi chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin còn chưa hạ cánh xuống Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong hai ngày tới Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hãng thông tấn TASS của Nga đã mở chuyên mục đặc biệt, trong đó liên tục cập nhật các hoạt động của chuyến thăm. Các bài viết đều nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử của hai nước và các lĩnh vực hợp tác song phương. Trong một bài viết, TASS cho biết Nga và Việt Nam đã củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo tinh thần hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay. TASS dẫn một đoạn Tuyên bố chung Việt Nam - Liên bang Nga nhấn mạnh rằng mối quan hệ của hai nước nhằm củng cố hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương cũng như trên toàn thế giới. Hai nước đang nỗ lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như năng lượng, công nghệ số, khoa học, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Trang tinVesti.ru cho biết сhuyến thăm sẽ kết thúc bằng cuộc gặp gỡ thân mật với Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Cuộc gặp mặt tại Nhà Hát lớn ở thủ đô Hà Nội, có sự tham gia của khoảng gần 400 khách mời là những người đã từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga. Trang tin này cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, dựa trên nền tảng hợp tác trước đây.

Đưa tin về sự kiện này, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nêu bật ý nghĩa đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi ông Putin lên nắm quyền hồi tháng 11/2013. Chuyến thăm này nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Bài viết nêu rõ Nga coi trọng phát triển đối thoại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam là một trong những thành viên tích cực và có nhiều đóng góp. Cũng nhấn mạnh việc Nga coi trọng đối thoại với ASEAN, tờ Nikkei Asia đưa tin kết quả chuyến thăm là việc hai bên ký kết 11 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ châu Âu, trang mạng euronews.com nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Putin đến Việt Nam nhằm củng cố quan hệ với các nước ở khu vực Đông Nam Á. Bài viết khẳng định mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga được thiết lập từ năm 1950 và năm nay đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, khi hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga.

Tờ Financial Times của Anh ngày 20/6 đánh giá Việt Nam đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam" của mình, khẳng định đường lối là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, vì hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực và thế giới. Financial Times dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp làm việc tại Viện ISEAS - Yusof Ishak Singapore, cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Putin cho thấy đường lối đối ngoại Việt Nam mang tính cân bằng và đa dạng, duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước lớn trên thế giới, và chính đường lối này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ nhiều đối tác khác nhau./.