Báo chí Lào nhấn mạnh tầm vóc lịch sử và dấu ấn chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Các báo như Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Pathetlao, ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào; Vientiane Times, ấn phẩm tiếng Anh thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; cho đến báo Kongthap của Quân đội Lào, báo Công an Lào, Vientiane Mai, Kinh tế-thương mại, Đài Phát thanh Quốc gia Lào… đều đăng tải liên tục các hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Lào. Truyền thông nước này khẳng định đây là sự kiện đối ngoại có tầm vóc lịch sử, tạo ra cột mốc chiến lược quan trọng để đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực chất và bền vững hơn.

Bài viết trên trang của Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Ảnh: chụp màn hình bài báo

Thông tin đậm nét về bầu không khí đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại thủ đô Viêng Chăn, tờ Vientiane Mai khẳng định tình cảm của người dân Lào dành cho nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ là nghi lễ ngoại giao, mà là tình cảm của những người anh em ruột thịt cùng chung chiến hào, cùng chung lý tưởng. Việc hai bên nhất trí bắt đầu chuẩn bị cho "Năm Hữu nghị và đoàn kết Lào-Việt Nam 2027", kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, là cơ hội để thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định sức mạnh đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam là quy luật khách quan của lịch sử, chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-đối ngoại của hai đất nước. Bài viết trên báo cũng nhận định rằng nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Lào, thể hiện qua việc duy trì các cuộc hội đàm, trao đổi ý kiến trong bầu không khí chân thành, tin cậy và ấm áp, đã minh chứng cho sự gần gũi gắn bó chính trị hiếm có trong quan hệ quốc tế hiện đại. Chuyến thăm không chỉ là sự liên minh chính trị đơn thuần mà đã trở thành nguồn năng lượng và lực đẩy sinh tồn, quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của cả hai dân tộc.

Theo bài viết, thành công nổi bật của chuyến thăm chính là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Sự phối hợp này mang tính chiến lược, vừa thể hiện tinh thần đồng chí, vừa phản ánh sự tương đồng về mục tiêu phát triển: nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vững chắc nền tảng chính trị-xã hội trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động phức tạp.

Trong khi đó, ấn phẩm Pathetlao của hãng Thông tấn quốc gia Lào thì cho rằng chuyến thăm là "kim chỉ nam" cho hành động thực tiễn, khẳng định nội dung "gắn kết chiến lược" đã thực sự đi vào chiều sâu và trở thành hiện thực sinh động. Sự kết nối về mặt tầm nhìn, mục tiêu, chính sách phát triển và cơ sở hạ tầng đã trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Bài viết dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc đã cùng chung sức đồng lòng đoàn kết trong cuộc đấu tranh cứu nước để giành lấy độc lập, vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới này làm thế nào để hai nước cùng hợp tác và cùng nhau phát triển.

Bài viết trên ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào đồng thời nêu rõ 5 phương hướng trọng tâm mà dư luận Lào đặc biệt quan tâm trong chuyến thăm, gồm (i) về chính trị, duy trì cơ chế trao đổi cấp cao thường xuyên, chia sẻ bài học về công tác xây dựng Đảng và quản lý kinh tế - xã hội; (ii) về quốc phòng - an ninh, là trụ cột vững chắc để giữ gìn ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; (iii) về kinh tế, sẽ tạo bước chuyển biến đột phá về thương mại, đầu tư và đưa lĩnh vực này xứng tầm với quan hệ đặc biệt giữa hai nước; (iv) về văn hóa - giáo dục, xác định là nền tảng bền vững lâu dài, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và (v) là dự án trọng điểm, chuyển hóa các cam kết chính trị thành kết quả thực chất thông qua các dự án chiến lược.

Dưới góc nhìn kinh tế và phát triển, tờ Kinh tế-thương mại và tờ Vientiane Times thông tin đậm nét về các dự án hạ tầng chiến lược, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc hỗ trợ giúp Lào thực hiện khát vọng chuyển mình từ quốc gia "không có biển" thành "quốc gia kết nối".

Truyền thông Lào cũng thông tin đậm nét về 6 văn kiện quan trọng được ký kết trong chuyến thăm, đặc biệt là thỏa thuận xây dựng Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào, cùng các dự án hạ tầng chiến lược khác được hai bên ưu tiên, như tuyến đường sắt Viêng Chăn - Thakhaek - Vũng Áng, hỗ trợ thương mại và mở lối ra biển cho Lào; dự án đường dây truyền tải điện 500kV nối miền Bắc Lào với miền Bắc Việt Nam; và dự án con đường Hữu nghị Lào-Việt Nam dọc khu vực biên giới với hơn 200 km dự kiến xây dựng bên phía Lào.

Truyền thông Lào khẳng định đây là những dự án "lan tỏa cao", không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao năng lực tự chủ của mỗi nền kinh tế, hỗ trợ mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 5 tỷ USD, với những cam kết mạnh mẽ từ chuyến thăm lần này.

Đài Phát thanh Quốc gia Lào đã dành nhiều thời lượng phản ánh về khía cạnh con người và sự kế thừa, cho biết dư luận Lào đặc biệt ấn tượng với con số hơn 16.000 sinh viên Lào đang theo học tại Việt Nam; khẳng định đây chính là "sự đầu tư cho tương lai" bền vững nhất. Các thế hệ sinh viên, cán bộ được đào tạo tại Việt Nam sẽ là cầu nối sống động, đảm bảo dòng chảy hữu nghị vĩ đại Việt-Lào luôn được tiếp nối một cách tự nhiên qua các thế hệ.

Bài viết trên trang của Đài Phát thanh Thanh niên Lào. Ảnh: chụp màn hình bài báo

Các bài viết trên tất cả các phương tiện truyền thông Lào đều khẳng định, chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thành công rất tốt đẹp, là cột mốc quan trọng trong đời sống chính trị-ngoại giao của hai nước. Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Theo các bài viết, đây không chỉ là sự kiện đối ngoại trọng đại, mà còn là dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược, cho thấy rõ khát vọng về một tương lai tươi sáng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Các bài viết nhấn mạnh chuyến thăm đã tạo ra một "xung lực chiến lược" mới, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển vững chắc hơn về chính trị, thực chất hơn trong hợp tác và gắn kết hơn trong tình cảm.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương như ASEAN và Liên hợp quốc đã giúp nâng cao vị thế của cả hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực. Dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục "đơm hoa kết trái", mãi mãi là tài sản vô giá để lại cho muôn đời sau. Chuyến thăm không chỉ là sự kiện chính trị đỉnh cao, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao đối với sự nghiệp phát triển của Lào. Đúng như lời kết trong bài xã luận trên báo Pasaxon: "Dù thế giới có đổi thay, tình nghĩa Việt-Lào vẫn sẽ mãi bền vững hơn núi, dài hơn sông, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"./.