Báo chí Indonesia đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước ASEAN

Bài báo đăng trên trang Kompasiana của Indonesia. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 3/6, trang Kompasiana của Indonesia đăng bài bình luận đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới 3 nước Thái Lan, Singapore và Philippines là một bước đi ngoại giao quan trọng nhằm thúc đẩy hòa bình, củng cố lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, bài viết đánh giá chuyến thăm không chỉ phản ánh định hướng đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới mà còn cho thấy cách tiếp cận ngoại giao ngày càng chủ động, thực chất và hướng tới hiệu quả. Theo đó, các hoạt động của nhà lãnh đạo Việt Nam tại 3 nước đã góp phần tăng cường vai trò của ngoại giao cấp cao trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực.

Bài viết nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đón tiếp trọng thể tại cả 3 quốc gia cho thấy vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các cuộc hội đàm với lãnh đạo Thái Lan, Singapore và Philippines đã mở ra những hướng hợp tác mới trong bối cảnh cả 4 nước đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới và phải thích ứng với những biến động phức tạp của môi trường khu vực và quốc tế.

Theo đánh giá của Kompasiana, một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc Việt Nam tiếp tục nâng tầm quan hệ với các đối tác ASEAN quan trọng. Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Thái Lan được thúc đẩy với các định hướng hợp tác dài hạn; quan hệ với Singapore được làm sâu sắc hơn thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền; trong khi quan hệ với Philippines được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường.

Bài viết cũng nhấn mạnh việc các bên nhất trí xây dựng nhiều cơ chế hợp tác mới nhằm củng cố lòng tin chính trị và tạo khuôn khổ cho hợp tác thực chất hơn trong tương lai, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026 - 2031 và cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Bài viết đồng thời đánh giá cao các hoạt động kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ chuyến thăm.

Một trong những điểm nhấn được báo chí Indonesia đặc biệt quan tâm là bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore – diễn đàn an ninh và quốc phòng hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia.

Theo Kompasiana, thông điệp nổi bật trong bài phát biểu là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn ngừa xung đột. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển các cơ chế tham vấn, hòa giải và xử lý khủng hoảng hiệu quả hơn, đồng thời mở rộng các sáng kiến xây dựng lòng tin giữa các cơ quan quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển, giới học giả và doanh nghiệp.

Bài viết nhận định những quan điểm được Việt Nam đưa ra tại Đối thoại Shangri-La phản ánh rõ cách tiếp cận của Việt Nam đối với các thách thức an ninh hiện nay, trong đó đề cao ngoại giao phòng ngừa, hợp tác khu vực và vai trò của luật pháp quốc tế trong duy trì hòa bình và ổn định.

Đặc biệt, thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN được báo chí Indonesia đánh giá là có ý nghĩa trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều cạnh tranh chiến lược. Theo đó, vai trò trung tâm của ASEAN chỉ có thể được duy trì thông qua đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung.

Bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La không chỉ phản ánh sự ghi nhận ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với vị thế của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng đối với những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Theo đánh giá của bài viết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến 3 nước ASEAN giúp Việt Nam truyền tải rõ hơn tầm nhìn phát triển, các ưu tiên chiến lược và định hướng đối ngoại trong giai đoạn mới tới các đối tác khu vực. Bên cạnh đó, các chuyến thăm cũng phát đi thông điệp về một Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác và cùng xây dựng một khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.