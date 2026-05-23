Báo chí góp phần phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

Quang cảnh Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa nền tảng... trong thời đại mới.

Nhiều ý kiến cũng khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027. Tỉnh sẽ có nhiều công trình, sự kiện, chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài; các hội nghị, hội thảo sự kiện du lịch văn hóa, nghệ thuật thể thao quy mô quốc gia, quốc tế... Diễn đàn cũng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Diễn đàn ghi nhận nhiều tham luận chuyên sâu, phản ánh đa chiều những xu hướng, kinh nghiệm và giải pháp truyền thông hiện đại nhằm quảng bá du lịch Việt Nam như: “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam” của Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam); “Vai trò của báo chí chính luận trong định hướng truyền thông phát triển du lịch bền vững” của báo Nhân Dân; “Công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch - kinh nghiệm và thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị...

Trong bài tham luận “Dữ liệu số và báo chí đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam”, ông Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập của Báo điện tử VietnamPlus chia sẻ: Bước vào kỷ nguyên số, cạnh tranh trong hoạt động du lịch không chỉ nằm ở việc nâng cao giá trị hay trải nghiệm của điểm đến, mà còn ở khả năng hiện diện trên không gian số toàn cầu. Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ làm công việc đưa tin đơn thuần, mà cần phát triển đa nền tảng, trở thành nhà sản xuất dữ liệu số về điểm đến...

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Trong thời đại số hiện nay, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Lễ ký kết hợp tác giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Diễn đàn tập trung trao đổi, thảo luận những ý kiến thiết thực, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong kỷ nguyên số, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế.../.