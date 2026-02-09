Báo chí đổi mới để mừng Đảng, mừng Xuân

Kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề



Ngày 9/2, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026.



Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng đông đảo nhà báo, phóng viên đang công tác trên địa bàn.



Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Lê Vĩnh Nhiên nhấn mạnh, Hội Báo Xuân là hoạt động văn hóa tinh thần giàu ý nghĩa, trở thành nét đẹp truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đối với đội ngũ những người làm báo trong tỉnh, đây không chỉ là dịp giới thiệu những ấn phẩm báo chí đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, mà còn là dịp nhìn lại một năm lao động nghề nghiệp đầy trách nhiệm và tâm huyết; là không gian để báo chí gần dân hơn, hiểu dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời thắt chặt sự đồng hành giữa báo chí với cấp ủy, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.



Khép lại năm 2025, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; thu ngân sách đạt 13.400 tỷ đồng. Trong những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp tích cực, bền bỉ và trách nhiệm của các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo Xuân 2026. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, cùng yêu cầu thích ứng nhanh với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số, báo chí tỉnh nhà đã nỗ lực vượt khó, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và phương thức làm báo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.



Báo chí đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; phản ánh đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề nhân dân quan tâm; cổ vũ tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, báo chí đã tích cực tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa tinh thần và nội dung các nghị quyết sớm lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.



Nhiều tác phẩm báo chí thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tính nhân văn và tinh thần xây dựng; phản ánh sinh động tiềm năng, thế mạnh và khát vọng phát triển của tỉnh mới; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng và hình ảnh con người Quảng Trị nghĩa tình, kiên cường.



Năm nay, Hội Báo Xuân Bính Ngọ trưng bày gần 1.000 ấn phẩm, với hơn 300 đầu báo, tạp chí, bản tin của báo chí Trung ương, báo ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng các ấn phẩm báo chí của tỉnh. Mỗi trang báo là kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề, tạo nên không gian báo chí đa sắc, giàu hơi thở cuộc sống trong những ngày giáp Tết.



Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi tỉnh Quảng Trị mới được hình thành sau hợp nhất, mở ra không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Trong bối cảnh đó, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh, mà còn là lực lượng đồng hành, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.



Tham gia Hội Báo tại tỉnh Quảng Trị, Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu nhiều ấn phẩm với số lượng lớn, nội dung phong phú, đặc sắc, hình thức trình bày ấn tượng, qua đó thu hút đông đảo người đọc và nhận được đánh giá cao.



Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà Tết cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN Trao quà Tết cho học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Bồi đắp niềm tự hào về Đảng



Sáng 9/2/2026, Thư viện Bắc Ninh số 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tổ chức khai mạc trưng bày hơn 600 tài liệu và 100 đầu báo, tạp chí xuân, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.



Tại lễ khai mạc, Giám đốc Thư viện Bắc Ninh số 1, Nguyễn Đắc Hồng khẳng định, việc tổ chức trưng bày sách, báo dịp này có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 96 năm qua.



Theo Ban tổ chức, các tài liệu được lựa chọn giới thiệu tập trung phản ánh quá trình ra đời, phát triển của Đảng; những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc như Cách mạng tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiều ấn phẩm chuyên đề, tư liệu quý về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh được trưng bày trang trọng, làm nổi bật vai trò, công lao to lớn của Người đối với sự ra đời và trưởng thành của Đảng.



Cùng với sách chuyên đề về Đảng, khu vực trưng bày báo Xuân thu hút đông đảo bạn đọc với gần 100 đầu báo, tạp chí của Trung ương, ngành và các địa phương trong cả nước; các ấn phẩm Xuân của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Mỗi ấn phẩm là một góc nhìn sinh động về bức tranh kinh tế, xã hội năm 2025, những thành tựu nổi bật và định hướng phát triển trong năm 2026.



Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới trong hoạt động thư viện gắn với chuyển đổi số. Giám đốc Nguyễn Đắc Hồng cho biết, đơn vị đã xây dựng Website báo Xuân trực tuyến, giới thiệu 108 loại Báo Xuân đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo ông Nguyễn Đắc Hồng: Việc xây Website báo Xuân trực tuyến không chỉ góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị của Báo Xuân truyền thống, mà còn tạo điều kiện để đông đảo bạn đọc dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thưởng thức các ấn phẩm Báo Xuân mọi lúc, mọi nơi trong môi trường số.



Không gian trưng bày được đầu tư trang trí với pano, khẩu hiệu tuyên truyền, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hình ảnh Xuân, Tết cổ truyền, tạo không khí trang trọng, ấm áp. Nhiều học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong thế hệ trẻ.



Thông qua hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Thư viện Bắc Ninh số 1 tiếp tục khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phong trào đọc sách trong cộng đồng. Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và giới thiệu trực tuyến không chỉ mở rộng phạm vi phục vụ, mà còn đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.



Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết ngày 23/2/2026 tại Thư viện Bắc Ninh số 1./.