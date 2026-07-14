Báo chí cần lan toả quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.



Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nêu rõ, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động khó lường, thuận lợi nhiều hơn khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo. GDP 6 tháng ước tăng 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao.

Các động lực về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tăng trưởng tích cực, cao nhất trong nhiều năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,38%, trong phạm vi mục tiêu (khoảng 4,5%); cung ứng điện và xăng dầu được bảo đảm. Đến ngày 8/7, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 38,4 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng với đó, Chính phủ tích cực triển khai Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, hoàn thiện thể chế, pháp luật, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong 6 tháng, ban hành 338 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Chính phủ nhiệm kỳ mới đã ban hành 206 văn bản; 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, tăng 8,6% so cùng kỳ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh được nâng lên; thực hiện miễn phí khám, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 1/7/2026. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, nhất là đối ngoại cấp cao, góp phần nâng cao vị thế đất nước...



Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tăng trưởng GDP 6 tháng mặc dù cao nhất từ trước đến nay, nhưng một số ngành, lĩnh vực vẫn chưa đạt được kịch bản. Áp lực lạm phát còn nhiều thách thức; đầu tư chưa chuyển hóa tương xứng thành năng lực sản xuất mới; giải ngân đầu tư công mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, song vẫn chưa đạt kỳ vọng; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn vướng mắc... Do đó, cần nỗ lực triển khai hiệu quả hơn nữa các chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.



Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số và kiểm soát lạm phát bình quân khoảng 4,5%; đồng thời cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.



Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông tin về các hoạt động nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. “Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, trong đó 205 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 nghìn hội viên trong cả nước”, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết.



Đánh giá những nội dung được thông tin trong hội nghị là rất cần thiết, kịp thời, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị các cơ quan tăng cường cung cấp thông tin để báo chí kịp thời nắm bắt, phản ánh chính xác, góp phần định hướng dư luận xã hội.



Ông Trần Thanh Lâm cũng lưu ý các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về những kết quả nổi bật cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Quá trình tuyên truyền cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, làm rõ những kết quả đạt được, phản ánh sinh động nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển, qua đó lan tỏa quyết tâm, củng cố niềm tin và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ./.