Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Ảnh: TTXVN phát

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, trong suốt hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là một lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.



Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện những bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng về con đường phát triển đất nước trong giai đoạn mới; là cơ sở chính trị, tư tưởng quan trọng để củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.



Trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng mở ra những định hướng chiến lược mới cho sự phát triển đất nước, công tác tuyên truyền Văn kiện Đại hội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Hội thảo là dịp làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí cách mạng trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí; nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và hình thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội thảo, các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ. Tại hội thảo, các tham luận đã đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: năng lực dự báo và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa thật sắc bén; phương thức tuyên truyền đôi khi còn khô cứng; ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều; thiếu đội ngũ chuyên sâu về báo chí chính luận; sự phối hợp giữa báo chí với các cơ quan nghiên cứu lý luận và tuyên giáo có thời điểm chưa thật chặt chẽ.