Báo chí ASEAN: Kết hợp sức mạnh AI và giá trị con người

Hội nghị có sự tham dự của tổ chức nhà báo các nước thành viên chính thức của CAJ gồm Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Việt Nam, Lào, Campuchia và các đối tác đối thoại đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam là Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự thể hiện tinh thần đoàn kết ASEAN tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu khai mạc CAJ-21, Thứ trưởng Truyền thông Malaysia, bà Teo Nie Ching, cho biết chủ đề của hội nghị năm nay là “Tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) và tác động đối với báo chí”. Đây là một chủ đề vừa kịp thời, vừa quan trọng khi AI tiếp tục định hình lại cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ thông tin. Thứ trưởng Teo Nie Ching thừa nhận mặc dù AI mang lại lợi ích đáng kể như cải thiện hiệu quả hoạt động của tòa soạn, tăng cường phân tích dữ liệu và giúp nội dung dễ tiếp cận hơn nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về tính xác thực của thông tin. Bà khẳng định lập trường của CAJ là báo chí phải giữ vững bản chất con người, AI là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế các nhà báo. Theo bà, tương lai của báo chí sẽ phụ thuộc vào hợp tác giữa AI và con người, vì AI có thể giúp khởi tạo tin tức nhanh hơn nhưng chính con người mới làm cho tin tức trở nên chân thực. Để có nền báo chí mạnh mẽ, ASEAN cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và phản ứng hiệu quả hơn trong thông tin về các vấn đề chung của khu vực.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Đại hội đồng CAJ-21 và nhận được đánh giá cao của các đại biểu. Tại hội thảo chủ đề “Tương lai của AI và tác động đối với báo chí”, cùng với các diễn giả từ Malaysia và Thái Lan, Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã chia sẻ về thực trạng của các cơ quan báo chí trong khu vực về việc tận dụng sức mạnh của AI nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ nhưng không làm mất vai trò của các nhà báo.

Các diễn giả đều khẳng định sử dụng AI là con đường tất yếu đối với các toà soạn để hiểu rõ người dùng, giúp đa dạng hoá nội dung và phân phối nội dung trúng đích, nhưng nội dung báo chí chất lượng cao và đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhân văn mới là yếu tố then chốt để báo chí chính thống cạnh tranh với các nền tảng truyền thông xã hội.

Tại cuộc họp Ban Giám đốc CAJ, Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trình bày báo cáo quốc gia về tình hình báo chí Việt Nam, trong đó nêu bật việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí cùng với hệ thống chính trị. Ông cho biết báo chí Việt Nam tiếp tục có bước chuyển mạnh mẽ trong sản xuất nội dung đa nền tảng, từng bước chuyển đổi số thực chất và đặc biệt là công nghệ AI được ứng dụng sâu rộng vào mọi khâu của quy trình xuất bản. Trong khu vực ASEAN, Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực hợp tác trao đổi nghiệp vụ với đối tác ở các nước và đưa ra một số đề xuất cho CAJ như tăng cường chia sẻ kỹ năng quản trị tòa soạn số, hợp tác phòng chống tin giả, phát huy vai trò tổ chức của CAJ.

CAJ thành lập năm 1975 tại Jakarta của Indonesia, đóng vai trò là kênh giao tiếp và hợp tác quan trọng giữa các nhà báo ASEAN, giúp thúc đẩy hiểu biết tốt hơn giữa người dân trong khu vực. Theo Chủ tịch NUJM Low Boon Tat - Chủ tịch CAJ 2026, hội nghị năm nay đánh dấu 51 năm thành lập CAJ, tạo cơ hội cho Malaysia và tổ chức nhà báo các nước thành viên tiếp tục cống hiến hết mình cho nhiệm vụ thúc đẩy phát triển truyền thông quốc gia và khu vực, đồng thời củng cố vị thế của ASEAN. Chủ tịch Low Boon Tat tin tưởng các nước Myanmar, Brunei và Timor Leste sẽ sớm trở thành thành viên của CAJ, đồng thời khẳng định với thời gian và tinh thần ASEAN, CAJ sẽ trở thành phương tiện quan trọng để quảng bá hình ảnh ASEAN không chỉ đến các nước trong và ngoài khu vực, mà còn đến toàn thế giới nói chung.

Các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng CAJ-21 sẽ diễn ra đến hết ngày 30/4, bao gồm các chuyến thăm thực tế các toà soạn tiêu biểu và địa điểm văn hoá đặc sắc của Malaysia./.