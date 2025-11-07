Báo ảnh Việt Nam đoạt 03 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch, được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

* Tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc

Ban tổ chức cho biết, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình; đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Năm 2025 là mùa thứ ba giải được tổ chức và có nhiều đổi mới từ tên gọi, quy mô tổ chức đến nội dung tác phẩm dự thi. Ngày 3/7/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Trưởng Ban tổ chức giải đã ký Quyết định số 2312/QĐ-BVHTTDL đổi tên gọi Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”.

Giải năm nay có sự mở rộng về nội dung trọng tâm các tác phẩm dự thi. Bên cạnh những nội dung xoay quanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như các mùa trước, ở mùa giải này, thí sinh có thể dự thi bằng những bài viết đề cập về báo chí, xuất bản. Ban tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm dự thi được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, từ ngày 16/6/2024 đến hết ngày 31/7/2025. Sau thời gian tổng hợp, sàng lọc, thẩm định, thảo luận và chấm tác phẩm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm xuất sắc trình Hội đồng chung khảo.

Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao 95 giải cá nhân, gồm: 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích; 3 giải Tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh, Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.

Trong đó, 5 tác giả/nhóm tác giả đạt giải Nhất ở 5 loại hình. Cụ thể, ở loại hình Báo in: Loạt 4 bài “Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập” của nhóm tác giả Báo Văn hóa giành giải Nhất.

Ở loại hình Báo điện tử, giải Nhất thuộc về loạt 5 bài: “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam).

Ở loại hình Phát thanh, tác phẩm: “Đánh thức di sản” của nhóm tác giả: Việt Anh, Thanh Huyền, Đình Châu, Diệu Linh (Đài Tiếng nói Việt Nam) giành giải Nhất.

Ở loại hình Truyền hình, giải Nhất được trao cho tác phẩm: Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề “Thế hệ vươn mình” của nhóm tác giả Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam).

Ở loại hình Ảnh báo chí, tác phẩm: Nếp nhà gìn giữ “màu dân tộc” của tác giả Trần Văn Huấn (Báo Văn hóa) giành giải Nhất.