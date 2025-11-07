Tin tức
Báo ảnh Việt Nam đoạt 03 giải Khuyến khích tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba
Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch, được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.
* Tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc
Ban tổ chức cho biết, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân, đội ngũ những người làm báo trong sự nghiệp phát triển văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình; đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần, lan tỏa tới hàng triệu người dân, cùng chung tay thực hiện tuyên ngôn hành động mang tính chiến lược: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.
Năm 2025 là mùa thứ ba giải được tổ chức và có nhiều đổi mới từ tên gọi, quy mô tổ chức đến nội dung tác phẩm dự thi. Ngày 3/7/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, Trưởng Ban tổ chức giải đã ký Quyết định số 2312/QĐ-BVHTTDL đổi tên gọi Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” thành Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam”.
Giải năm nay có sự mở rộng về nội dung trọng tâm các tác phẩm dự thi. Bên cạnh những nội dung xoay quanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch như các mùa trước, ở mùa giải này, thí sinh có thể dự thi bằng những bài viết đề cập về báo chí, xuất bản. Ban tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm dự thi được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí, từ ngày 16/6/2024 đến hết ngày 31/7/2025. Sau thời gian tổng hợp, sàng lọc, thẩm định, thảo luận và chấm tác phẩm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 122 tác phẩm xuất sắc trình Hội đồng chung khảo.
Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao 95 giải cá nhân, gồm: 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 25 giải Ba và 50 giải Khuyến khích; 3 giải Tập thể dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh, Báo và Phát thanh truyền hình Vĩnh Long.
Trong đó, 5 tác giả/nhóm tác giả đạt giải Nhất ở 5 loại hình. Cụ thể, ở loại hình Báo in: Loạt 4 bài “Giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa khi đặt tên sau sáp nhập” của nhóm tác giả Báo Văn hóa giành giải Nhất.
Ở loại hình Báo điện tử, giải Nhất thuộc về loạt 5 bài: “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam).
Ở loại hình Phát thanh, tác phẩm: “Đánh thức di sản” của nhóm tác giả: Việt Anh, Thanh Huyền, Đình Châu, Diệu Linh (Đài Tiếng nói Việt Nam) giành giải Nhất.
Ở loại hình Truyền hình, giải Nhất được trao cho tác phẩm: Tọa đàm Kỷ nguyên vươn mình chủ đề “Thế hệ vươn mình” của nhóm tác giả Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam).
Ở loại hình Ảnh báo chí, tác phẩm: Nếp nhà gìn giữ “màu dân tộc” của tác giả Trần Văn Huấn (Báo Văn hóa) giành giải Nhất.
* Giải “Cảm hứng Việt” - tôn vinh sức lan tỏa của văn hóa
Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức trao thêm 6 giải “Cảm hứng Việt”. Giải thưởng nhằm tri ân những nỗ lực bền bỉ của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông và cá nhân đã góp phần biến văn hóa thành nguồn năng lượng tinh thần lan tỏa đến hàng triệu người dân. Các tác phẩm, chương trình, sản phẩm nghệ thuật - truyền thông được vinh danh đều tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo của người Việt.
Các đơn vị, cá nhân được trao giải thưởng “Cảm hứng Việt” gồm: Giải đặc biệt - Báo Nhân Dân; giải Nhất - Đài Truyền hình Việt Nam; giải Nhì - Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội; giải Ba - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Giải thưởng kênh truyền thông mạng xã hội - Schannel Network; Giải thưởng cá nhân - diễn viên Nguyễn Hùng (Nguyễn Quốc Hùng).
Theo Ban tổ chức, Giải thưởng “Cảm hứng Việt” khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí, kênh truyền thông, cá nhân trong việc kiến tạo, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. “Cảm hứng Việt” chính là biểu trưng cho sức mạnh mềm của văn hóa, sức mạnh chạm đến trái tim, khơi dậy khát vọng, và lan tỏa tinh thần Việt Nam trong thời đại mới.
* Thông tấn xã Việt Nam giành 10 giải thưởng
Tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Ba, Thông tấn xã Việt Nam giành 10 giải thưởng, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.
Cụ thể, giải Nhất ở loại hình báo điện tử, tác phẩm: Loạt 5 bài: “Thủ đô Hà Nội: Sống mãi ký ức 70 năm ngày về chiến thắng” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus.
Hai giải Nhì gồm: Loạt 5 bài “Công nghiệp văn hóa - Sức mạnh mềm mới của kinh tế Việt” (loại hình truyền hình) của nhóm tác giả Trần Thị Thu Huyền, Mỹ Bình, Kiên Trung, Ngọc Bích, Thúy Ngọc (Trung tâm Nội dung số và truyền thông); tác phẩm “Đảng viên người dân tộc tâm huyết với công tác bảo tồn, phát huy chữ viết của đồng bào Thái” (loại hình ảnh báo chí) của tác giả Vũ Minh Đức (Ban biên tập Ảnh).
Hai giải Ba đều thuộc loại hình ảnh báo chí gồm: Tác phẩm “Tuồng - Loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền đặc sắc” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa (Ban biên tập Ảnh); tác phẩm “Về với Tây Nguyên đại ngàn ‘mùa con ong đi lấy mật’" của tác giả Phạm Tuấn Anh (Ban biên tập Ảnh).
Năm giải Khuyến khích gồm: Tác phẩm “Hà Nội - Hành trình từ giải phóng đến di sản Việt - Pháp” (loại hình truyền hình), của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lê Hương, Paul Kenedey, Ngô Hà Hải Anh, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Tiến Đạt, Ngô Đức Mạnh (Báo Việt Nam News and Law).
Bốn tác phẩm thuộc loại hình báo ảnh gồm: “Nữ chiến binh sao vàng” của tác giả Bùi Cương Quyết (Ban biên tập Ảnh); “Người khuyết tật - không ai bị bỏ lại phía sau” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Nguyễn Tất Sơn, Trịnh Thông Thiện, Dương Giang (Báo ảnh Việt Nam); “Lễ cung rước xá lợi Đức Phật tại Hà Nội” của nhóm tác giả Trần Công Đạt, Vũ Khánh Long, Trần Văn Hiếu (Báo ảnh Việt Nam); Festival Phở 2025: “Tinh hoa Phở Việt - Di sản trong kỷ nguyên số” của tác giả Trần Thanh Giang (Báo ảnh Việt Nam).
Đánh giá về chất lượng chuyên môn của giải lần này, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo cho biết, năm nay, Giải Báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được nâng lên một cấp độ mới, thể hiện qua quy mô và chất lượng tác phẩm dự thi. Với hơn 1.000 tác phẩm gửi về từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Hội đồng chung khảo đánh giá, đây là sự hưởng ứng tích cực của giới báo chí cả nước. Con số ấy không chỉ phản ánh sức hút của giải, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng sâu rộng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Các tác phẩm tham dự năm nay khá đa dạng về thể loại và chủ đề. Ở vòng chung khảo, nhiều tác phẩm đã thể hiện được chiều sâu về nội dung, phản ánh những vấn đề lớn của ngành như chính sách văn hóa, cơ sở pháp lý, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên số, xây dựng văn hóa gia đình… Các chủ đề này rất phù hợp với định hướng “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa./.
Bài: Lộc Phương Lan - Ảnh: Minh Quyết