Báo ảnh Việt Nam đạt giải C Giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trao giải A cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ sự xúc động được biết, nhiều nhà báo, nhóm tác giả đã không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao và với tình cảm sâu nặng với lực lượng Công an nhân dân để ra đời những tác phẩm giá trị, truyền tải thông điệp, sứ mệnh, khát vọng cao cả của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta về một đất nước Việt Nam phát triển thịnh vượng, thật sự an ninh, an toàn, bình yên hạnh phúc.

Tác phẩm: "Nữ chiến sĩ đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 bế trên tay công dân tương lai của Thủ đô Hà Nội" của phóng viên Trần Thanh Giang (Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam) nhận giải C. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đây còn là diễn đàn để những người làm báo thể hiện tài năng, tâm huyết và cũng là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc.

Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, với quy mô toàn quốc, ngày càng lan tỏa sâu rộng, không chỉ cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho những người làm báo, mà còn khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền thông. Qua từng mùa giải cho thấy sự đổi mới, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh chính trị vững vàng, thái độ khách quan, trách nhiệm của báo chí đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước nói chung và vấn đề an ninh, trật tự nói riêng.