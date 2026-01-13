Bánh tráng Việt Nam và những biến thể trong nền ẩm thực châu Âu

Sản xuất bánh tráng ở làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre). Ảnh: Công Trí - TTXVN

Bánh tráng, có nguồn gốc từ Việt Nam, vốn là nguyên liệu đa năng, có thể dùng để cuốn gỏi, chiên giòn hay áp chảo. Nhờ đó, loại bánh mỏng này dễ dàng “nhập gia tùy tục”, trở thành nền tảng cho các món khai vị tươi mát hay món nóng hấp dẫn trong bữa ăn châu Âu. Theo RTBF, nhiều đầu bếp và người yêu ẩm thực tại Bỉ đã thử nghiệm bánh tráng trong các món Âu, từ khai vị cho đến món chính, và nhận được phản hồi tích cực.

Tại châu Âu, thực khách thường biết đến các món cuốn kiểu Á như gỏi cuốn (rouleaux de printemps), nem rán hay nem nướng. Tuy nhiên, những món “vỏ bột” tương tự cũng rất phổ biến trong ẩm thực phương Tây như loempia Hà Lan. Trong bối cảnh đó, bánh tráng Việt Nam nổi lên như một lựa chọn nhẹ nhàng, linh hoạt và thích hợp cho nhiều biến tấu mới.

Theo RTBF, công thức sử dụng bánh tráng rất đơn giản: chỉ cần làm ẩm bằng nước ấm để bánh mềm nhưng vẫn giữ độ dai, sau đó cuốn với đa dạng nguyên liệu. Công thức truyền thống như gỏi cuốn với bún, tôm, thịt xá xíu, rau thơm, chấm sốt tương đen vẫn được yêu thích. Nem rán nhân thịt heo, cà rốt, miến ăn kèm nước mắm và rau sống cũng là món quen thuộc đã “ghi điểm” tại nhiều nhà hàng châu Âu.

Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào vụ Tết. Ảnh: Công Trí-TTXVN

Tuy nhiên, giới đầu bếp tại Bỉ không dừng lại ở đó. RTBF dẫn chứng nhiều biến tấu sáng tạo đang được ưa chuộng, như nem nhân phô mai mozzarella và thịt xông khói Parma, nem xúc xích Italy (mortadelle) kết hợp phô mai parmesan, hay phiên bản độc đáo phô mai Herve ăn kèm sirô trái cây. Những món này giữ được nét mộc mạc của bánh tráng nhưng thêm vào hương vị đậm đà của ẩm thực Âu, tạo nên sự hòa quyện thú vị.

Không chỉ lạ miệng, bánh tráng còn được sử dụng theo cách hoàn toàn mới. RTBF cho biết, nhiều người tại Bỉ thử làm “bánh gạo” kiểu Hàn Quốc từ bánh tráng: thấm nước, cuộn, cắt khúc rồi nấu cùng rau củ xào nước tương và tương ớt, tạo nên món ăn nóng hổi, dễ ăn trong những ngày lạnh. Ngoài ra, bánh tráng còn được dùng làm “vỏ” cho các món hấp hoặc chiên như ravioli Italy, với nhân phong phú từ thịt heo, phô mai ricotta, rau bina, bí đỏ hay nấm.

Theo đánh giá của RTBF, bánh tráng Việt Nam đang ngày càng chiếm được cảm tình của thực khách châu Âu nhờ tính linh hoạt, dễ chế biến và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu phương Tây. Sự giao thoa ẩm thực này không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của ẩm thực Việt Nam, mà còn góp phần làm phong phú thêm bản đồ ẩm thực đa văn hóa tại Bỉ và nhiều nước khác./.