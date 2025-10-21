Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Khoa học, Nghiên cứu và Nghệ thuật, Văn hóa bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) Timon Gremmels. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp với Đức nói chung và hợp tác với bang Hessen nói riêng. Quan hệ Đối tác chiến lược hai nước thời gian qua phát triển tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học – công nghệ...

Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ về chuyến thăm làm việc tại bang Hessen vào tháng 3/2025 để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và tháng 10/2025 tham dự Hội nghị Liên minh các Trung tâm tài chính (WAIFC) tại Frankfurt. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm khi nhu cầu lao động về chăm sóc sức khỏe, y tế, nhân viên kỹ thuật từ Đức lớn và Việt Nam sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu này.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Dàn nhạc giao hưởng bang Hessen vừa tổ chức đêm diễn thành công ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.