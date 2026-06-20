Bản hòa tấu văn hóa từ tâm hồn người Việt

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Đối với đa số bạn bè quốc tế tại Nam Phi, khi nhắc đến ẩm thực Việt, những cái tên như phở hay nem rán thường là ấn tượng đầu tiên. Đây là những "đại sứ thương hiệu" đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh định danh ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. Thế nhưng, sự kiện lần này được tổ chức với một tâm thế cao hơn, đó là khai phóng một bản đồ hương vị đa sắc và đa tầng, đưa thực khách rời xa những lối mòn để khám phá một Việt Nam phong phú, trải dài từ Bắc chí Nam. Đối với đa số bạn bè quốc tế tại Nam Phi, khi nhắc đến ẩm thực Việt, những cái tên như phở hay nem rán thường là ấn tượng đầu tiên. Đây là những "đại sứ thương hiệu" đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh định danh ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. Thế nhưng, sự kiện lần này được tổ chức với một tâm thế cao hơn, đó là khai phóng một bản đồ hương vị đa sắc và đa tầng, đưa thực khách rời xa những lối mòn để khám phá một Việt Nam phong phú, trải dài từ Bắc chí Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường chia sẻ về sự gắn kết con người qua tình yêu chung với ẩm thực. Đại sứ nhắc lại câu hỏi thăm "Bạn đã ăn cơm chưa?" của người Việt – lời chào cửa miệng từ bao đời nay, không chỉ là lời hỏi thăm đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, lòng hiếu khách và sợi dây gắn kết gia đình bền chặt.

Điều làm nên linh hồn của bữa tiệc chính là tâm huyết của những "đầu bếp không chuyên". Toàn thể cán bộ, nhân viên, phu quân, phu nhân các cơ quan Đại sứ quán, Văn phòng Tùy viên quốc phòng, Thương vụ, Thông tấn xã Việt Nam tại Nam Phi cùng cộng đồng người Việt đã cùng nhau tạo nên một không gian ẩm thực sống động. Đặc biệt, các món ăn được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng với sự đa dạng về nguyên liệu – từ những món mặn đậm đà cho đến các phương án món chay thanh đạm – nhằm tôn trọng tối đa sự khác biệt về tín ngưỡng và chế độ ăn uống, để mỗi vị khách đều có thể tìm thấy sự lựa chọn trọn vẹn và ấm áp nhất cho riêng mình.

Thực khách đã được trải nghiệm một chuyến tàu ẩm thực xuyên Việt đầy cảm xúc. Ẩm thực 3 miền dọc dài đất nước được tái hiện sống động: từ sự thanh tao, tinh tế của miền Bắc, chút trầm mặc, tỉ mỉ của miền Trung, đến sự phóng khoáng, đậm đà của miền Nam. Đó là làn khói thơm nghi ngút, đánh thức khứu giác từ bát phở bò, phở gà thanh ngọt mang phong vị Hà thành; là tiếng "xèo xèo" đầy lôi cuốn của chảo chả cá Lã Vọng trên bếp nóng; là những chiếc bánh bột lọc, bánh ram ít xứ Huế đòi hỏi sự khéo léo thủ công; hay những món ăn đường phố như bánh cuốn nóng hổi, bánh mỳ giòn tan – biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa hiện đại. Mỗi món ăn đều là một sứ giả, mang theo câu chuyện về một đất nước Việt Nam nồng hậu và hiếu khách.

Món phở luôn được bạn bè quốc tế yêu thích. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Sự thành công của sự kiện được phản ánh rõ nét qua những nụ cười của thực khách. Bà Roschelle Botes, một vị khách Nam Phi, chia sẻ: "Tôi chưa từng đến Việt Nam cũng như chưa từng thử món ăn Việt. Nhưng các món ăn hôm nay như món phở thực sự tuyệt vời. Cách các bạn đón tiếp đầy ắp tình cảm khiến tôi cảm nhận sâu sắc về văn hóa Việt Nam thông qua từng món ăn".

Cùng chung cảm nhận, bà Andrea Kuhn từ Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết: “Được chính những người chuẩn bị món ăn hướng dẫn cách thưởng thức là một trải nghiệm không thể quên. Số lượng người tham dự đông đảo hôm nay chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút của ẩm thực Việt Nam tại Nam Phi".

"Vietnam Cuisine Day 2026" đã để lại những dư âm ngọt ngào trong lòng bạn bè quốc tế. Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là lời khẳng định về một Việt Nam thân thiện, tinh tế và đầy bản sắc. Sự kiện đã trở thành "chìa khóa vàng" mở lối vào trái tim của những người bạn tại "Quốc gia Cầu vồng", xây dựng nhịp cầu hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Nam Phi./.