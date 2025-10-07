Bản hòa sắc văn hóa Việt giữa “Florence bên sông Elbe”

Hơn 200 chị em trong tà áo dài rực rỡ cùng lá cờ Tổ quốc tung bay giữa thành phố cổ kính Dresden (Đức). Ảnh: Phương Hoa - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hơn 200 phụ nữ Việt trong tà áo dài duyên dáng, thướt tha đã cùng sải bước qua những con phố cổ kính mang đậm kiến trúc Baroque của Dresden vào chiều 5/10, hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam và không gian văn hóa châu Âu cổ điển. Hình ảnh ấy không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Trả lời phóng viên TTXVN, bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch LHHPNVN tại CHLB Đức, cho biết sau 2 năm thành lập (2023–2025), Liên hiệp hội đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động, với nhiều hội phụ nữ địa phương mới ra đời như Nam Định, Kết nối Doanh nhân, Magdeburg, và sắp tới là Thanh Hóa, Hannover, Frankfurt am Main. Nhờ ứng dụng công nghệ, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, giúp chị em kết nối, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau – đúng với tinh thần “Liên hiệp là mái nhà chung”.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, thành viên Ban chấp hành, trong 2 năm qua, LHHPNVN đã thực hiện 9 chương trình thiện nguyện với tổng số tiền quyên góp gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước, từ vụ cháy chung cư mini, cháy chợ Việt ở Ba Lan, đến lũ lụt miền Bắc, các chương trình “Bánh chưng xanh cho phụ nữ nghèo” và “Tri ân 27/7”. Ngoài ra, hội đỡ đầu dài hạn cho 54 trẻ em, lan tỏa tinh thần nhân ái của cộng đồng người Việt tại Đức.