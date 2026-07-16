Ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết để đáp ứng thực tiễn

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết, tầm quan trọng ban hành Luật và tập trung cho ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về quản lý rủi ro, chuyển đổi số, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia.



Các đại biểu thống nhất việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) là yêu cầu cấp thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi trước yêu cầu phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới.



Góp ý vào dự thảo Luật, Thượng tá Nguyễn Văn Cư, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị bổ sung quy định ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ số trong đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, để góp phần thể chế hóa chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Dự thảo Luật cần quy định kết quả đánh giá rủi ro quốc gia là căn cứ bắt buộc để rà soát, điều chỉnh danh mục kiểm soát, xác định trọng điểm thanh tra, kiểm tra và phân bổ nguồn lực, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính khả thi của cơ chế quản lý theo rủi ro.



Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cư, nội dung về biện pháp kiểm soát ngoài danh mục kiểm soát cần quy định rõ việc áp dụng phải được ban hành bằng văn bản, nêu đầy đủ căn cứ rủi ro, phạm vi, thời hạn áp dụng và trách nhiệm của cơ quan quyết định; đồng thời phải chấm dứt ngay khi không còn căn cứ. Quy định này nhằm bảo đảm tính minh bạch, tránh lạm dụng, hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia với quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Đàm Trung Hiếu, Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) cho rằng, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ, đầu tư và thương mại toàn cầu phát triển nhanh, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội. Việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia.



Ông Đàm Trung Hiếu kiến nghị, Ban soạn thảo rà soát các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất của pháp luật, nhất là với các luật về đầu tư và thương mại, tránh chồng chéo trong quá trình thực hiện, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, mua sắm trang thiết bị của doanh nghiệp...

Ổng Đinh Văn Dật, Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, góp ý Dự thảo Luật. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhìn nhận tầm quan trọng của Dự thảo Luật dưới góc độ đại diện Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Văn Dật cho rằng, ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Luật không chỉ là công cụ quản lý trong nước mà còn tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam tham gia đấu tranh trên các diễn đàn quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam và nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, trong đó không phát triển hay sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhìn nhận tầm quan trọng của Dự thảo Luật dưới góc độ đại diện Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Văn Dật cho rằng, ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là cần thiết trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Luật không chỉ là công cụ quản lý trong nước mà còn tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam tham gia đấu tranh trên các diễn đàn quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam và nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, trong đó không phát triển hay sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Đinh Văn Dật đề nghị, nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật quy định bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia đối với các lĩnh vực nhạy cảm có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của luật. Cụ thể cần có cơ chế pháp lý để bảo vệ hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ sinh học phục vụ mục đích hòa bình, y tế và phát triển, tránh nguy cơ bị hiểu sai hoặc cáo buộc là nghiên cứu vũ khí sinh học. Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần có quy định bảo đảm quyền lợi quốc gia trong quản lý, khai thác và hợp tác quốc tế đối với các tài nguyên chiến lược như đất hiếm, gắn với cơ chế giám sát và các cam kết quốc tế phù hợp, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và hợp tác quốc tế.



Dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 chương, 37 Điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp, chính sách, nguồn lực và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Dự kiến, dự thảo Luật sẽ được trình xin ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội vào tháng 8/2026./.