Bàn giao 535 mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Long để giám định ADN

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xã Phước Long chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Ngày 3/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long (tỉnh Cà Mau), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hương và chuyển 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Trước khi tiến hành vận chuyển, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Long, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Toàn bộ 535 mẫu sinh phẩm sau đó được vận chuyển ra Hà Nội để thực hiện công tác giám định ADN.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN ngay trong năm 2026, vượt tiến độ so với kế hoạch chỉ đạo của Trung ương. Đồng chí Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thu thập, xử lý thông tin, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ từ giữa tháng 7/2026, các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tiến hành khai quật 762 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Long và thu thập được 535 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Toàn bộ hồ sơ các mẫu sinh phẩm này đã được cơ quan chuyên môn thực hiện số hóa bài bản trước khi chuyển giao cho đơn vị giám định. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Long, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc lấy mẫu hơn 620 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình (xã Trí Phải).

Trước đó, tỉnh Cà Mau chọn nghĩa trang liệt sĩ Trần Văn Thời để bắt đầu triển khai việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin, với 263 phần mộ. Đến ngày 8/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã vận chuyển 237 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin ra Hà Nội bàn giao tới đơn vị chức năng của Bộ Công an để giám định ADN. Tính đến ngày 31/7, tỉnh Cà Mau đã tổ chức khai quật được 1.025 phần mộ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập được 772 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ./.