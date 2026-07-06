Bản cuối cùng ở Lai Châu có điện lưới Quốc gia

Khoảnh khắc ngồi nhà sàn của gia đình chị Giàng Thị Mỷ (bản Huổi Lính) sáng bừng trong niềm vui của mọi người. Từ đây, mọi người có thể dùng điện để nấu cơm, sạc điện thoại, dùng tủ lạnh... chị Giàng Thị Mỷ chia sẻ: Sắp tới gia đình mua ti vi, quạt điện và sắm các vật dụng thiết yếu để dùng cho nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Nhân viên điện lực thực hiện đóng điện lưới Quốc gia tại bản Huổi Lính, xã Mường Mô. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Có mặt tại buổi đóng điện, Bí thư chi bộ bản Huổi Lính Lý Giống Dề phấn khởi chia sẻ: Bà con người Mông đã có điện. Sinh kế chính của người dân Huổi Dạo, Huổi Lính là trồng ngô, lúa nương, chăn nuôi nhỏ lẻ. Không có điện, bà con không thể sử dụng máy móc hỗ trợ sản xuất như máy bơm nước, máy sấy nông sản... Tất cả đều làm thủ công, mất nhiều công sức, năng suất thấp. Nay có điện lưới, bà con sẽ đầu tư máy móc làm nghề, học hỏi nhiều cái hay về chăn nuôi, trồng trọt để bản vươn lên thoát nghèo.

Bản Huổi Lính hiện có 67 hộ với 447 nhân khẩu, trong đó còn 39 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Việc dòng điện lưới Quốc gia chính thức bừng sáng tại bản làng hôm nay, cuộc sống của bà con ở đây sẽ sang trang mới.

Ông Phạm Thanh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mô cho biết, việc có điện lưới không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa mà còn giúp chính quyền địa phương thực hiện những chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào thuận lợi hơn. Bà con sẽ khai thác hiệu quả nguồn sáng này để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, chung tay giữ vững an ninh trật tự tại bản.

Dự án cấp điện cho bản Huổi Dạo và Huổi Lính có tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, quy mô bao gồm nâng cấp và xây dựng mới hơn 12km đường dây 35kV, 2 trạm biến áp cùng hơn 5km đường dây hạ thế.

Bản Huổi Dạo, Huổi Lính nằm trên địa hình đồi núi hiểm trở, đường giao thông lên bản còn nhiều khó khăn, khoảng cách xa khu vực có điện hiện hữu nên tuyến đường dây đấu nối phải kéo dài qua nhiều khu vực đồi núi phức tạp. Qua 6 tháng thi công vượt nắng, thắng mưa, các cán bộ, công nhân Điện lực Lai Châu đã khắc phục khó khăn hoàn thành các hạng mục để đóng điện sớm nhất cho bà con.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long chia sẻ: Với sự đồng thuận của các cấp chính quyền và tinh thần trách nhiệm cao, Điện lực Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thành lập các nhóm chuyên môn, làm việc tập trung để đẩy nhanh tiến độ công trình để đạt yêu cầu đề ra. Đây là bản cuối cùng của tỉnh Lai Châu đóng điện lưới quốc gia.

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: Công trình hoàn thành đáp ứng niềm mong mỏi bao đời nay của bà con, là đòn bẩy trực tiếp giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sinh hoạt và nhanh chóng thoát nghèo ổn định. Công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn là sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh và đặc biệt là sự đồng thuận, nhường đất mở đường của nhân dân.

Điện lưới Quốc gia đến với bản Huổi Dạo, Huổi Lính góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ số thôn, bản có điện là 956/956 bản đạt tỷ lệ 100%, và số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 104.667/107.003 đạt tỷ lệ 97,81%; đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế hộ gia đình; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030 là đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia.

Tại chương trình, tỉnh Lai Châu tặng mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 67 hộ dân và tặng ti vi, loa kéo, mic, bàn ghế cho Nhà văn hóa bản Huổi Lính./.