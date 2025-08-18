Bản anh hùng ca quân sự của nhân dân Việt Nam

Nhà báo Roberto Molina của Hãng thông tấn Mỹ Latinh Cuba (Prensa Latina). Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cuba, nhà báo Roberto Molina bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước một đất nước Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm, được đánh dấu bằng những cuộc đấu tranh của nhân dân và các dân tộc giành độc lập và tự do sau nhiều thế kỷ phải đối mặt với quân xâm lược, phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Toàn bộ phong trào dân tộc và quần chúng đã tạo nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, đỉnh cao của những trận chiến vĩ đại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và sự kết hợp chặt chẽ với tất cả các tầng lớp có ảnh hưởng của nhân dân Việt Nam, từ công nhân, nông dân đến trí thức và các tổ chức xã hội, điều mà ngay cả những nhà phân tích lịch sử lão luyện nhất cũng không thể tưởng tượng được đã trở thành hiện thực: đó là sự ra đời của Việt Minh, lực lượng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Từ đó trở đi, tên tuổi Việt Nam luôn in đậm trong tâm trí và trái tim của cả những người tự do lẫn bị áp bức, như một tấm gương sống động và trường tồn rằng: "Vâng, chúng ta có thể"… Theo nhà báo Roberto Molina, chính điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho các cuộc đấu tranh giành độc lập sau này ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

Cũng theo nhà báo này, trí tuệ của vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh và những cộng sự thân cận nhất của Người đã dẫn đến bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và sự ra đời của nhà nước dân tộc, dân chủ và nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, khởi đầu cho một thiên anh hùng ca xây dựng về một đất nước tự do và thịnh vượng.

Nhiệm vụ to lớn này trước hết đòi hỏi cuộc đấu tranh của toàn dân tộc và việc đánh đuổi quân Pháp chiếm đóng. Tuy nhiên, thất bại hoàn toàn của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954 nhờ thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mở đường cho việc củng cố nhà nước Việt Nam mới.

Nhà báo Roberto Molina nói rõ sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam đã vi phạm mọi thỏa thuận quốc tế nhằm bảo đảm chủ quyền toàn diện của Việt Nam và chính hành động này đã mở đầu cho một giai đoạn đấu tranh vũ trang mới, dẫn đến chiến thắng vang dội ngày 30/4/1975 không thể nào quên tại Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cột mốc này đã mở đường cho sự thống nhất và sự nghiệp tái thiết, phát triển đất nước. Chính bản anh hùng ca quân sự và ngoại giao này, trong những thời khắc khó khăn nhất, đã khơi nguồn cho niềm tin sâu sắc nhất của Bác Hồ, khi vào năm 1969, trong bản di chúc chính trị của mình, Người đã tiên đoán rằng đánh bại quân đế quốc Mỹ, chúng ta sẽ xây dựng quê hương tươi đẹp gấp 10 lần.

Tôn vinh cam kết của mình với vị cha già của dân tộc, nhân dân Việt Nam, chỉ trong khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi của lịch sử, đã đưa đất nước vào danh sách một số ít quốc gia trên thế giới vượt qua những trở ngại, khó khăn, thách thức lớn nhất cả ở trong và ngoài nước để đạt được những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và chính trị quốc tế.

Sự đoàn kết dân tộc vững chắc, nền tảng của chiến lược chống lại thực dân và quân xâm lược chính là “kiến trúc sư” của những tiến bộ được thể hiện ngày nay trong việc đưa cả một dân tộc thoát khỏi đói nghèo và đạt đến những đỉnh cao mà mới vài thập kỳ trước không ai có thể tưởng tượng được. Những kết quả ghi nhận được cả về sản xuất và xuất khẩu lương thực, tiến bộ công nghệ, tăng trưởng công nghiệp, phát triển toàn diện cơ sở hạ tầng hiện đại, nâng cao các giá trị văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc, đã đưa vị thế của Việt Nam ngày càng vững chắc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong nhiều tổ chức khác và trên trường quốc tế.

Tất cả những điều này là nhờ trí tuệ, sự thông minh và bàn tay lãnh đạo kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhờ các thế hệ lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như sự đồng lòng của người dân và lòng trung thành bất diệt với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.