Bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, tối 4/5, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin về những định hướng, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân bằng giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng.



Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho rằng, đây là một trong những nội dung người dân và doanh nghiệp đều quan tâm và đặc biệt là lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có sự chỉ đạo thường xuyên.



Theo Thứ trưởng, ngay từ đầu năm, thế giới đã biến động phức tạp và khó lường. Đặc biệt, từ cuối tháng 2, khi mà xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó giá xăng dầu cũng như nguyên nhiên vật liệu đầu vào từ dầu mỏ trên thế giới có sự điều chỉnh rất mạnh. Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo là chậm lại và lạm phát cũng như nợ công toàn cầu thì có xu hướng tăng. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt, thận trọng trong chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng tài khóa, hỗ trợ cho tăng trưởng.



Do đó, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới cần tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đều có những nghị quyết, những văn bản chỉ đạo rất sát sao.



Trong đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp. Trước hết phải quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; các nghị quyết của Bộ Chính trị; các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất vừa rồi; Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ... và một số văn bản chỉ đạo của Chính phủ.



Đây là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế xã hội năm 2026 và cả của nhiệm kỳ giai đoạn 2026-2030.



Nhóm vấn đề thứ hai là tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như: điều hành chủ động linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cũng như các chính sách vĩ mô khác. Khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.



Các cấp, ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, giữ vững an toàn tài chính của quốc gia và kiên quyết không để xảy ra biến động kinh tế trong mọi tình huống.



Nhóm vấn đề thứ ba là nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo nhân dân được thụ hưởng các thành quả của sự phát triển. Trong đó đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính và khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.



Triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nâng cao trình độ của nguồn nhân lực.



Hoàn thiện thể chế và kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực... Bên cạnh đó là tập trung cải thiện chỉ số ICOR thông qua đầu tư nguồn lực hiệu quả, trọng tâm trọng điểm; trong đó vốn đầu tư công là vốn mồi dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác./.