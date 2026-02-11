Bài toán hội nhập của thị trường tài chính Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Private và Priority của Techcombank, nhận giải thưởng từ ông Richard Scholtz, Giám đốc điều hành Global Finance. Ảnh: Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế, vai trò của ngân hàng không còn dừng ở cung ứng dịch vụ tài chính, mà ngày càng mang tính chiến lược trong kết nối dòng vốn, tổ chức quản trị tài sản, quản trị rủi ro và định hình các chuẩn mực vận hành của thị trường.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London trong buổi lễ vinh danh của Global Finance ngày 10/2, ông Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Private và Priority của Techcombank (quản lý các dịch vụ khách hàng ưu tiên và khách hàng cá nhân cao cấp) nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn hình thành tài sản nhanh và hội nhập sâu với thị trường tài chính toàn cầu, kéo theo nhu cầu đầu tư xuyên biên giới ngày càng mạnh mẽ".

Ông Vipul Kapur, Giám đốc Private Banking của Mashreq Bank (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE) trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Ông Vipul Kapur - Giám đốc Private Banking của Mashreq Bank (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất) đánh giá: "Tôi cho rằng Việt Nam ở một vị trí địa lý rất thuận lợi: nằm trong một khu vực đang tăng trưởng mạnh, và trong 100 năm tới, châu Á sẽ là nơi hoạt động kinh doanh phát triển và dòng tiền sinh sôi. Trung tâm tài chính lớn trong khu vực (Đông Nam Á) hiện nay là Singapore. Việt Nam có cơ hội rất tốt để kế thừa những gì Singapore đã làm được và từng bước xây dựng những thành công tương tự mà Singapore đã đạt được".

Ông Vipul Kapur tin tưởng Việt Nam có cơ hội rất lớn để trở thành một trung tâm tài chính của khu vực bởi "đất nước này đang phát triển rất nhanh. Việt Nam sở hữu một lực lượng dân số rất năng động, có nguồn nhân lực chất lượng và nhiều tài năng. Nếu nguồn lực đó được khai thác và phát huy đúng cách, thì không có lý do gì Việt Nam không thể trở thành một trung tâm tài chính vững mạnh". Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất, theo ông Vipul Kapur là năng lực triển khai và thực thi chính sách – đó mới là điều mang tính quyết định để trở thành một trung tâm tài chính an toàn và tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Thế Anh cho rằng lợi thế cạnh tranh nổi bật của Việt Nam trong tiến trình hình thành trung tâm tài chính quốc tế nằm ở: tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, sự trỗi dậy của thế hệ doanh nhân mới và quy mô tài sản đang mở rộng nhanh chóng. Hiện nay Techcombank Private đang tiên phong xây dựng mô hình quản lý gia sản toàn diện, tích hợp tài sản cá nhân, doanh nghiệp và gia đình nhiều thế hệ, góp phần định hình các chuẩn mực private banking hiện đại, hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái tài chính Việt Nam trong giai đoạn hình thành trung tâm tài chính quốc tế. Cách tiếp cận này cho thấy private banking không còn là một phân khúc dịch vụ biệt lập, mà đang được đặt trong logic phát triển tài chính quốc gia, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

So với các mô hình private banking tại các trung tâm tài chính phát triển như Anh, Singapore hay Thụy Sĩ, Techcombank Private theo đuổi mô hình kết hợp chuẩn mực quốc tế với điều kiện bản địa – cách tiếp cận đặc trưng của các trung tâm tài chính mới nổi. Thị trường quản lý gia sản Việt Nam đang bước qua một ngưỡng phát triển mới, mà theo đánh giá của ông Nguyễn Thế Anh là "chuyển mạnh từ giai đoạn tích lũy tài sản sang giai đoạn quản lý, bảo toàn và chuyển giao thế hệ, đồng thời từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế". Nhu cầu của khách hàng ngày càng hướng tới tư vấn toàn diện, giải pháp dài hạn và các dịch vụ quản lý gia sản tích hợp, đánh dấu giai đoạn private banking trở thành một ngành chiến lược trong sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Trong bức tranh tổng thể, private banking không còn chỉ là câu chuyện của nhóm khách hàng cao cấp, mà đang trở thành một cấu phần chiến lược của hạ tầng tài chính quốc gia, nơi quản lý gia sản, quản trị rủi ro và kết nối dòng vốn trở thành một trụ cột quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững./.