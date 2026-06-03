Bài toán gia tăng giá trị để phát triển du lịch bền vững

Chỉ cần gõ cụm từ “du lịch Cao Bằng”, hàng loạt video trên TikTok, Facebook, Instagram hay các mạng xã hội khác sẽ hiện ra với tiêu đề hấp dẫn như: “Trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ở Cao Bằng ”, “Cao Bằng tự túc giá rẻ”, “Đi Cao Bằng hết hai bình xăng”, “Homestay ở Cao Bằng đẹp và giá phải chăng”…Những nội dung ngắn gọn, thu hút đã khiến miền non nước Cao Bằng trở thành điểm trải nghiệm để du khách yêu du lịch chữa lành thích đến check-in và khám phá văn hóa.

Phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán, Cao Bằng) thu hút khách du lịch. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Du khách Hoàng Đức Việt (25 tuổi, Hải Phòng) vừa có kỳ nghỉ phép 7 ngày đã một mình đến Cao Bằng khám phá. Anh đã mua vé tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó để trải nghiệm trọn vẹn những nét đặc sắc của vùng đất này. Đức Việt cảm nhận Cao Bằng là vùng đất cảnh quan đẹp, thanh bình, có nhiều di tích lịch sử. Đặc biệt là chi phí khá hợp lý, nhất là ăn uống, lưu trú và phí tham quan. Anh Việt chia sẻ, giá vé tham quan không quá cao, chi phí cho các món ẩm thực nổi tiếng như: bánh cuốn canh, phở chua, áp chao vịt cũng không đắt. Anh ở homestay tại các địa điểm tham quan với giá bình dân.

Nhiều du khách thích Cao Bằng vì giá không đắt nhưng văn hóa có chiều sâu và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến những du khách chưa đến Cao Bằng thường có sự kỳ vọng về chi tiêu giá rẻ, ít chịu chi khi đến du lịch.

Việc chi tiêu của du khách đến Cao Bằng chủ yếu dừng ở mua vé tham quan, ăn uống và lưu trú cơ bản. “Cao Bằng được gắn với hình ảnh du lịch giá rẻ đang trở thành rào cản đối với người làm du lịch. Nếu mọi thứ cứ rẻ, ngành công nghiệp không khói địa phương sẽ khó nâng cao chất lượng dịch vụ và cũng khó tạo ra nguồn doanh thu bền vững”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Cao Bằng Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

Bà Lan nhấn mạnh thêm, Cao Bằng không nên tự đóng khung mình trong hình ảnh điểm đến giá rẻ. Cao Bằng cần chuyển mình từ một điểm đến đẹp, rẻ trở thành điểm đến trải nghiệm. Khi đó, du khách không chỉ đến Cao Bằng để check-in rồi rời đi mà sẽ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có thêm nhiều lần quay trở lại…

Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Trường Hà) thu hút khách du lịch. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Giá hợp lý là một lợi thế cạnh tranh của du lịch Cao Bằng. Nhưng xu hướng du lịch cá nhân, du lịch chữa lành hay theo các nhóm nhỏ đang ngày càng phổ biến. Nhiều bạn trẻ đến Cao Bằng với tâm thế sống chậm, thư giãn, dành nhiều thời gian để chụp ảnh và khám phá đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao…dẫn tới thời gian lưu trú, mức chi tiêu chưa cao.

Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng Nguyễn Đức Thịnh cho biết, các công ty lữ hành tại Cao Bằng đang gặp nhiều khó khăn trong việc bán tour cho các đoàn khách lớn. Nhiều gia đình có ô tô riêng nên nhu cầu vận chuyển du lịch cũng giảm mạnh. Du khách chỉ muốn tự do khám phá nên cũng không cần hướng dẫn viên.

Bà Hoàng Thị Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hòa Travel cho biết, nhóm khách trẻ chủ yếu quan tâm đến cảnh quan và trải nghiệm chụp ảnh. Họ xem video đánh giá, chọn quán ăn, homestay, điểm check-in rồi tự trải nghiệm. Điều này giúp quảng bá du lịch rất tốt nhưng cũng khiến các tour truyền thống khó hoạt động hơn.

Bà Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch quốc tế thác Bản Giốc cho rằng, các cơ sở lưu trú không nên lạm dụng giải pháp miễn phí hay giảm giá để thu hút khách. Điều cần thiết là nâng cao trải nghiệm để du khách chấp nhận chi tiêu nhiều hơn.

Du khách khi đến du lịch cũng mong muốn, tỉnh Cao Bằng cần mạnh dạn đầu tư vào kinh tế đêm, phát triển thêm các tuyến phố đi bộ, không gian nghệ thuật, biểu diễn văn hóa, trải nghiệm thực cảnh hay tổ hợp vui chơi chất lượng cao, mở rộng không gian tương tác văn hóa hay dịch vụ mới phù hợp giới trẻ…

Ngành Du lịch cần phát huy sức hút của văn hóa ẩm thực. Ẩm thực cần được xem là mũi nhọn để du khách tăng chi tiêu. Ngoài các món ăn bình dân vốn đã nổi tiếng, Cao Bằng cần nhiều hơn không gian ẩm thực chuyên nghiệp, trải nghiệm gắn với văn hóa và câu chuyện địa phương.

Ngoài ra, Du lịch Cao Bằng vận dụng tốt hơn sức mạnh của mạng xã hội; lan tỏa quảng bá hình ảnh Cao Bằng bằng video, ảnh check-in và những câu chuyện trải nghiệm chân thực, biến quảng bá trên mạng xã hội thành động lực để phát triển sản phẩm phù hợp xu hướng mới.

Trong hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp phát triển du lịch mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh đến việc Cao Bằng phải có khu resort thật tốt, đẳng cấp. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các khu du lịch 5 sao tầm cỡ và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ quy hoạch địa điểm, hạ tầng và thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng khẳng định, khu du lịch thác Bản Giốc, các phường trung tâm cần có kinh tế đêm; chuẩn bị sẵn nguồn lực để xây dựng khu phố thương mại biên giới, trung tâm mua sắm, thí điểm thanh toán bằng ngoại tệ…

Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách đến Cao Bằng có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng lượt khách đến Cao Bằng đạt gần 1,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 1.428 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân ước đạt 53%.../.