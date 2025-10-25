Bài phát biểu của Giám đốc Điều hành UNODC tại Hội nghị Cấp cao về Công ước Hà Nội

Thưa Ngài Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thưa Ngài Tổng Thư ký, Kính thưa các ngài, Kính thưa các đại biểu,

Thưa quý vị,

Tôi rất vinh dự được có mặt tại đây để cùng quý vị khép lại 5 năm đàm phán bằng một thành tựu mang tính bước ngoặt: việc ký kết Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng. Chặng đường vừa qua thật dài và đầy thách thức — hơn 420 giờ đàm phán chính thức cùng vô số giờ đàm phán không chính thức, do các quốc gia thành viên Liên hợp quốc dẫn dắt, với sự đóng góp của 160 bên liên quan từ các tổ chức liên chính phủ, tổ chức phi chính phủ, giới học thuật và khu vực tư nhân. Kết quả đạt được là một tuyên bố vang dội rằng chủ nghĩa đa phương vẫn đang hoạt động hiệu quả, và cộng đồng quốc tế thực sự nghiêm túc trong việc đối phó với tội phạm mạng. Tôi xin cùng Tổng Thư ký gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì đã quy tụ chúng ta cùng hành động vì một mục tiêu toàn cầu chung, và vì đã đăng cai tổ chức hội nghị tại thủ đô Hà Nội xinh đẹp. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tự hào được hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị này, và chúng tôi sẽ tiếp tục tin tưởng vào vai trò lãnh đạo và hợp tác của Việt Nam trong việc đưa Công ước mới vào thực tiễn. Thưa quý vị,

Một kỷ nguyên mới của tội phạm mạng đã đến. Những tiến bộ trong phần mềm và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại phạm vi, quy mô và mức độ tinh vi của các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt. Các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) trước đây chỉ khóa ổ cứng; ngày nay, chúng có thể làm tê liệt toàn bộ chuỗi cung ứng và đòi hàng tỷ đô la tiền chuộc. Các vụ lừa đảo trực tuyến (phishing) trước đây thường là những email hoặc trang đăng nhập giả mạo vụng về; nay, chúng đã trở thành những chiến dịch lừa đảo tự động được thiết kế tinh vi. Những trò lừa đảo qua mạng trước kia thường nhắm vào người thiếu kinh nghiệm; nay AI có thể đánh lừa bất kỳ ai, khiến họ tin rằng mình đang nói chuyện với cảnh sát, nhân viên ngân hàng, hay thậm chí là người thân.

Cùng lúc đó, tiền mã hóa đã tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh quy mô lớn, và dịch vụ tội phạm mạng thuê (cybercrime-as-a-service) cho phép bất kỳ tội phạm nào cũng có thể mua các công cụ tinh vi chỉ bằng một khoản phí.

Tất cả những điều này đang thay đổi diện mạo của tội phạm có tổ chức. Các hình thức buôn bán phi pháp khác nhau đang mở rộng, khi hàng hóa, tiền bạc và kiến thức chuyên môn lưu thông dễ dàng hơn trong “bóng tối” của thế giới kỹ thuật số. Tội phạm bóc lột và lạm dụng tình dục trực tuyến gia tăng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các công cụ tạo ra, phát tán và kiếm tiền từ nội dung này. Liên minh WeProtect ghi nhận rằng số vụ báo cáo về tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em tăng 87% trong giai đoạn 2019–2023. Tội phạm cũng ngày càng không bị giới hạn bởi biên giới.

Một trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á có thể nhắm vào nạn nhân ở châu Âu, sử dụng lao động bị buôn bán từ nhiều khu vực khác nhau. Một đứa trẻ ở châu Phi có thể bị tội phạm ở khắp các châu lục lạm dụng trực tuyến, trong khi nội dung đó được lưu trữ trên máy chủ ở Bắc Mỹ. Một nhóm tin tặc ở châu Âu có thể xâm nhập ngân hàng ở Mỹ Latinh và rút hàng triệu đô chỉ trong vài mili giây, thông qua tiền mã hóa. Tác động của tội phạm mạng đối với con người là thảm khốc — khiến họ mất tiền tiết kiệm, sinh kế, an toàn, nhân phẩm, thậm chí là tính mạng. Và thiệt hại tài chính là khổng lồ: Báo cáo của IBM năm 2024 cho thấy chi phí trung bình của một vụ rò rỉ dữ liệu lên tới gần 5 triệu đô la Mỹ. Chúng ta đang chứng kiến tội phạm mạng khiến các tập đoàn đa quốc gia gục ngã, xóa sổ các tổ chức nhỏ, và sử dụng các nước đang phát triển làm “bãi thử nghiệm” cho công nghệ tấn công mới. Thưa quý vị,