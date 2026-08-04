Bác sĩ vượt biển giữa đêm cứu thuyền viên người Nga nghi bị đột quỵ

Các bác sĩ Bệnh viện FV phẫu thuật cho thuyền viên người Nga. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các y, bác sĩ Bệnh viện FV đã vượt hơn 40 hải lý giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và phối hợp đưa bệnh nhân về bệnh viện điều trị thành công.



Ngày 4/8, thông tin từ Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần hai tuần điều trị và tập phục hồi chức năng, bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, vào trung tuần tháng 7/2026, Khoa Cấp cứu và Tai nạn, Bệnh viện FV nhận được một cuộc gọi khẩn từ đại lý hàng hải. Thông tin bước đầu cho thấy, có một thuyền viên người Nga trên tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế bất ngờ yếu liệt nửa người, nghi bị đột quỵ. Do trên tàu không có đủ điều kiện để xử trí cấp cứu đột quỵ, trong khi tàu cũng không thể lập tức đổi hướng vào bờ, đội ngũ y, bác sĩ và đại lý hàng hải đã thống nhất, con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến phao số 0 - ranh giới giữa luồng hàng hải quốc tế và vùng biển Việt Nam - để bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế Việt Nam.

Ngay trong đêm, xe cứu thương của Bệnh viện FV khẩn trương đưa ê-kíp cấp cứu gồm bác sĩ Hồ Châu Anh Thư cùng một điều dưỡng, đến cảng Cầu Đá (khu vực Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), mang theo đầy đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu. Từ đây, ê-kíp y bác sĩ tiếp tục lên một chiếc canô do đại lý tàu bố trí để vượt hơn 40 hải lý ra phao số 0.



Bác sĩ Hồ Châu Anh Thư nhớ lại, đêm đó biển động, sóng cao 2-3 m, phải đến khoảng 2 giờ sáng, chiếc canô mới áp sát được con tàu container cao gần bằng tòa nhà 10 tầng. Không có cầu thang cố định, thủy thủ đoàn phải thả xuống một chiếc thang dây từ độ cao khoảng 10 m. Đợi đúng nhịp sóng nâng canô lên, bác sĩ Anh Thư và điều dưỡng lần lượt bám vào thang để leo lên boong tàu.



Khi tiếp cận bệnh nhân, bác sĩ Thư nhanh chóng đánh giá tình trạng người bệnh. Người bệnh tên Vakhitov Renat, là thủy thủ người Nga, 46 tuổi đang trong trạng thái tỉnh táo. Sau khi thăm khám, cả hai bên thống nhất phải đưa bệnh nhân vào bờ ngay để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, việc đưa được bệnh nhân xuống canô để đi vào bờ an toàn là một thách thức. Lúc này, bệnh nhân nằm ở tầng 5 của tàu container, tàu lại không có hệ thống vận chuyển chuyên dụng, các thuyền viên cùng ê-kíp y tế phải khiêng cáng xuống từng tầng. Sau đó, bệnh nhân được cố định trên cáng và hạ xuống canô bằng cần cẩu của tàu. Do tàu và canô đều liên tục chòng chành theo sóng, để tránh va đập, thủy thủ đoàn phải nhiều lần thử với cáng không trước khi hạ bệnh nhân. Chỉ riêng công đoạn này đã mất khoảng 30 phút.



Đến khoảng 5 giờ sáng, canô cập cảng Cầu Đá, xe cứu thương đã chờ sẵn khẩn trương đưa bệnh nhân về Bệnh viện FV. Kết quả chụp CT xác định, bệnh nhân bị xuất huyết não vùng hạch nền phải với khối máu tụ khoảng 30g. Bác sĩ Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống cho biết, đây là trường hợp nằm ở ranh giới giữa điều trị nội khoa và phẫu thuật. Vì vậy, thay vì mổ ngay, các bác sĩ tập trung ổn định huyết áp, chống phù não, theo dõi sát diễn tiến và hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp.



Ba ngày sau, khi bệnh nhân đau đầu nhiều hơn và tình trạng yếu liệt tiếp tục tiến triển, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy máu tụ. Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút. Ê-kíp sử dụng hệ thống định vị thần kinh kết hợp kính vi phẫu để tiếp cận ổ xuất huyết qua một ống có đường kính chỉ 7 mm. Khối máu tụ được làm mềm bằng thiết bị siêu âm chuyên dụng trước khi hút ra, giúp hạn chế tối đa tác động lên mô não lành.



Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, chân bắt đầu phục hồi vận động, tay có thể cầm nắm chỉ sau một ngày. Đến ngày thứ ba, người bệnh đã tự cầm được những vật nhẹ. Sau gần hai tuần điều trị và tập phục hồi chức năng, ngày 30/7 bệnh nhân được xuất viện về nước trong tình trạng ổn định. “Giữa lúc tính mạng bị đe dọa ngoài biển khơi, tôi may mắn được các bác sĩ vượt biển đến tận tàu để đưa vào bờ điều trị. Tôi rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã không ngại gian khổ để cứu sống tôi”, ông Vakhitov Renat chia sẻ khi xuất viện.



Trong nhiều năm qua, Bệnh viện FV duy trì dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện, bao gồm cấp cứu đường bộ, đường biển và phối hợp vận chuyển người bệnh từ tàu hàng, giàn khoan hoặc các khu vực xa bờ khi có yêu cầu. Đến nay, nhiều trường hợp nguy kịch đã được tiếp cận, vận chuyển an toàn và điều trị kịp thời./.