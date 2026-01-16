Bác sĩ của đồng bào vùng biên

Bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu thăm khám cho trẻ em tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH - TTXVN

*Sự tin tưởng của người dân



Gắn bó với Trạm Y tế xã Hưng Phước từ năm 1996, bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu luôn xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Chị đã dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng biên. Nữ bác sĩ chia sẻ: Nơi đây là địa bàn biên giới, việc nhận thức về chăm sóc sức khỏe một số người dân còn nhiều hạn chế. Nhờ việc thường xuyên gần gũi và thấu hiểu nhu cầu của bà con thôn ấp chị đã triển khai hiệu quả các chương trình phòng, chống dịch bệnh, xây dựng được niềm tin vững chắc trong cộng đồng.



Bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu thăm khám tại nhà cho người dân tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH - TTXVN



Nhiều năm qua, Trạm Y tế xã Hưng Phước luôn hoàn thành vượt mức 100% kế hoạch được giao. Mỗi năm, trạm tiếp nhận và thăm khám cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Việc quản lý thai sản và chăm sóc sức khỏe phụ nữ được thực hiện chặt chẽ. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ miễn dịch cơ bản luôn đạt mức cao. Bên cạnh việc quản lý hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, Trạm Y tế còn phát huy tối đa công năng của các trang thiết bị hiện có trong chẩn đoán và điều trị.



Bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu dặn dò cách chăm sóc sức khỏe cho người dân tại ấp Mười Mẫu, xã Hưng Phước (Đồng Nai). Ảnh: K GỬIH - TTXVN



Theo bác sĩ Thu Liễu, cán bộ Trạm đều phải trực tiếp xuống tận nơi để hỗ trợ tất cả các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em cho đến phòng chống dịch bệnh và duy trì hoạt động liên tục. “Niềm vui lớn nhất của cán bộ Trạm là nhận được sự tin tưởng và chứng kiến những chuyển biến rõ rệt từ phía bà con. Cụ thể nhất là trong công tác tiêm chủng. Nếu như trước đây mỗi đợt chỉ có khoảng 10 trẻ em được đưa đến thì nay con số này đã lên đến hàng chục em chủ động ra trạm hoặc các điểm tiêm tập trung. Chính sự tin yêu của người dân là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực và phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình.



Trạm Y tế xã Hưng Phước dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Liễu còn vinh dự được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận tinh thần thi đua yêu nước của y, bác sĩ tại cơ sở, tạo động lực to lớn để đội ngũ y tế nơi tuyến biên giới tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Sự tận tụy của bác sĩ Liễu không chỉ nhận được sự tin tưởng của nhân dân mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho các đồng nghiệp tại trạm. Y sĩ Phan Bá Mão chia sẻ: Trước đây, y tế cơ sở đối mặt với rất nhiều khó khăn về trang thiết bị thiếu thốn, nhân lực mỏng trong khi địa bàn rộng. Nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, chính sự tin yêu của bà con đã trở thành động lực để mọi thành viên bám trụ. Bác sĩ Liễu chính là đầu tàu mẫu mực, luôn dẫn dắt và tiếp thêm sức mạnh để anh em nhân viên hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.



Y sĩ Mai Thị Giang chia sẻ, công việc tại tuyến y tế cơ sở rất áp lực vì phải phụ trách cùng lúc nhiều mảng khác nhau. Thế nhưng, nhìn sự tận tâm của bác sĩ Liễu, anh chị em trong trạm đều cùng cố gắng. “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được làm việc cùng bác sĩ Liễu. Môi trường này cho tôi cơ hội quý giá để vừa thăm khám, vừa trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân, giúp tôi thêm yêu và gắn bó với nghề”, y sĩ Giang chia sẻ.



* Địa chỉ đỏ chăm sóc sức khỏe



Năm 2020, Trạm Y tế xã Hưng Phước được đầu tư xây dựng khang trang hơn. Nhiều hệ thống phòng chức năng đồng bộ theo quy chuẩn như phòng cấp cứu, phòng khám, phòng lưu bệnh nhân và kho dược... Nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy để bà con địa phương đến thăm khám, điều trị bệnh.



Với sự dẫn dắt của bác sĩ Liễu, tinh thần phục vụ gần gũi đã lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc chờ dân đến trạm, bác sĩ Liễu cùng các đồng nghiệp còn chủ động xuống tận từng thôn, ấp để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe. Trạm luôn kiên trì “mưa dầm thấm lâu” bám sát các khu vực như ấp Mười Mẫu, Bù Tam, Phước Tiến để tuyên truyền trong nhân dân. Từ chỗ nhận thức còn hạn chế, đến nay bà con đã tin tưởng và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.



Những năm qua, hình ảnh của bác sĩ Liễu cùng đồng nghiệp đã để lại dấu ấn trong nhân dân. Sự ân cần, niềm nở của đội ngũ y bác sĩ tại đây luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía người dân, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Điểu Rét ở Ấp Bù Tam chia sẻ: Những năm qua, mỗi khi đau ốm đến trạm khám bệnh, xin thuốc, người dân luôn được các bác sĩ, trong đó có bác sĩ Liễu quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn, dặn dò về cách chăm sóc sức khỏe. Người dân giờ đã biết cách ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh nơi ở để có môi trường sống lành mạnh.



Chị Niêng Thị Sa Vy ở Ấp Mười Mẫu thông tin, các bác sĩ ở đây còn tận tình tư vấn, vận động bà con mua bảo hiểm y tế để đỡ gánh nặng kinh tế. Riêng về việc tiêm chủng cho trẻ em hay các chương trình dân số, bác sĩ Liễu và nhân viên trạm luôn thông tin kịp thời đến tận ấp, vận động mọi người tham gia đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân được thăm khám.



Ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Phước thông tin: Xã hiện có 12 ấp, trong đó có những địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó công tác thăm khám sức khỏe, chăm sóc y tế cũng như vận động tuyên truyền tiêm chủng hay khám chữa bệnh còn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, nhờ phát huy cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực không ngừng của cá nhân bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu, Trưởng Trạm Y tế xã Hưng Phước, đội ngũ nhân viên trạm đã phối hợp chặt chẽ với các ấp để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian qua. Với những đóng góp thiết thực đó, bác sĩ Liễu đã được tuyên dương là tấm gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Địa phương cũng đã có định hướng, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu về các chính sách của địa phương và đặc biệt là công tác chăm sóc y tế.

Bác sĩ Bùi Thị Thu Liễu là tấm gương sáng về sự tận tâm và trách nhiệm với sức khỏe nhân dân, kiên trì bám địa bàn, thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu” để tuyên truyền, vận động bà con chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điều này đã góp phần mang lại những chuyển biến rõ rệt trong ý thức người dân về chăm sóc sức khỏe mà còn củng cố niềm tin dành cho ngành y tế cơ sở vùng biên./.