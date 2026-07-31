Bắc Ninh: Vụ vải thiều 2026 đạt doanh thu gần gấp đôi năm trước

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Cụ thể, theo ông Nguyễn Thế Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, giá vải chín sớm bình quân dao động từ 35.000 - 70.000 đồng/kg; giá bán vải chính vụ dao động từ 45.000 - 110.000 đồng/kg tùy từng thời điểm; đặc biệt, giá bán vải u trứng có thời điểm cao lịch sử khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng/kg.



Giá bán vải thiều được trồng theo quy trình chăm sóc tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP luôn ổn định ở mức cao; được xuất khẩu và tiêu thụ thuận lợi tại hầu hết trong các chuỗi cung ứng hiện đại trong nước như trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích...



Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 9.000 tỷ đồng (tăng 44,2% so với năm 2025); trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt trên 7.260 tỷ đồng (tăng 95,2% so với năm 2025).

Theo ông Nguyễn Thế Thi, năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì vùng sản xuất vải thiều tập trung, với diện tích 29.800 ha, lớn nhất cả nước; trong đó diện tích vải thiều chín sớm là 8.200 ha, chiếm 27,5%; vải thiều chính vụ 21.600 ha, chiếm 72,5%.

Tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh đạt 131.560 tấn (bằng 64,1 % so với năm 2025); trong đó, vải chín sớm có sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 50.725 tấn (giảm 24.575 tấn so với năm 2025), vải thiều chính vụ tiêu thụ đạt khoảng 80.835 tấn (giảm khoảng 49.265 tấn so với năm 2025).

Vải thiều được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường nội địa khoảng 91.661 tấn, tại hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các chợ, trên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng trên Tiktok, facebook, zalo… đã cho thấy hiệu quả không chỉ tạo thuận lợi cho việc bán trực tuyến trên nền tảng online, mạng xã hội mà còn giúp người dân tiếp cận và học hỏi được kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, từng bước tham gia vào thị trường không gian mạng, dần làm chủ và tiếp cận chuỗi cung ứng hiện đại.

Ngoài tiêu thụ nội địa, sản lượng vải thiều xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 35.899 tấn, phần lớn tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc và một số nước như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, EU, Thái Lan cùng khu vực Đông Nam Á, Trung Đông… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN



Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026; phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu vải thiều theo hướng bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các địa phương vùng trồng vải, hợp tác xã, doanh nghiệp, thương nhân và người dân trong việc áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, duy trì chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định vị thế, uy tín thương hiệu Vải thiều Bắc Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: sản xuất vải thiều vẫn chịu tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan; chất lượng sản phẩm giữa các vùng trồng chưa thực sự đồng đều; công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và hệ thống logistics còn hạn chế; năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động chuyển đổi số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu cần tiếp tục được đẩy mạnh...

Để chuẩn bị tốt cho vụ vải thiều năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ vải thiều; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu; tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Sở Công Thương chủ trì xây dựng và triển khai sớm kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2027; đa dạng hóa các hình thức kết nối cung cầu; mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường có giá trị cao như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Australia và Trung Đông; phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển hệ thống logistics, nghiên cứu mở rộng vận chuyển bằng đường biển nhằm giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, phát huy hiệu quả Câu lạc bộ KOL/KOC tỉnh Bắc Ninh và các nền tảng thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ xây dựng, bảo hộ và phát triển thương hiệu Vải thiều Bắc Ninh gắn với chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc.

Các địa phương vùng vải cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ ngay từ đầu vụ; hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng vùng trồng, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi với doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần đổi mới phương thức quản trị, đầu tư chế biến, bảo quản, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử và chủ động xây dựng chuỗi liên kết bền vững, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giữ vững và phát triển thương hiệu Vải thiều Bắc Ninh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026. Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi "Vườn vải đẹp năm 2026" cho 15 chủ vườn.../.