Bắc Ninh: Tạo tiền đề, động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, trong quý I năm 2026 tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Tuy nhiên để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 (trên 12%) đặt ra yêu cầu rất lớn đối với toàn hệ thống chính trị.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu năm 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 để phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý; hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các dự án cấp thiết của xã, phường quản lý nhằm chủ động cân đối, ưu tiên bố trí vốn để việc triển khai thực hiện dự án được liên tục, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là các vấn đề mang tính nguyên tắc, các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. UBND tỉnh và các sở, ngành có trách nhiệm giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu HĐND tỉnh đề nghị, nâng cao chất lượng các nghị quyết góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết quan trọng có tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua Nghị quyết Bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh ngoài cân đối (lần 1) với số vốn hơn 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh phân bổ cho 19 dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý số vốn 830 tỷ đồng; bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội 200 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các xã, phường thực hiện các dự án cấp thiết, quan trọng về hạ tầng kinh tế, phục vụ an sinh xã hội với số 54 dự án, số vốn hơn 897 tỷ đồng; điều tiết hỗ trợ 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (cũ) có số thu tiền sử dụng đất từ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 của HĐND về dự toán thu, chi nhà nước năm 2025 sau sáp nhập số vốn hơn 617 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết quy định mức nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa; nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết về Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026 (đợt 1); Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết về việc bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách tỉnh trong cân đối; Nghị quyết Quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết quy định mức chi phí quản lý thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách Trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…/.