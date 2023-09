Bắc Ninh tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ngài Choi Youngsam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc, kinh tế - xã hội của Bắc Ninh tiếp tục phát triển, với nhiều chỉ tiêu đứng tốp đầu cả nước như giá trị xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư FDI, GRDP bình quân đầu người... Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh quan tâm và đi trước cả nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Trong tổng số 39 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư FDI lớn nhất với tổng số vốn đạt trên 14 tỷ USD, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và cá nhân Đại sứ tiếp tục quan tâm, là cầu nối thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc cũng như của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp của Hàn Quốc; đặc biệt, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, ngoại giao Đoàn, ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa…Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả, lâu dài tại tỉnh.



Cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian qua, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19, Đại sứ Choi Youngsam mong muốn tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh, nhất là Tập đoàn Samsung tháo gỡ khó khăn về nhân lực chất lượng cao, cấp phép cho lao động Hàn Quốc nhập cảnh, sinh sống, làm việc tại Bắc Ninh. Tỉnh có chủ trương triển khai việc học tiếng Hàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn…

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình cho sự hợp tác phát triển toàn diện giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam nói chung cũng như của tỉnh Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp của Hàn Quốc trong thời gian tới./.