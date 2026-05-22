Bắc Ninh phấn đấu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân trong năm 2026

Y, bác sĩ tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Theo Sở Y tế Bắc Ninh, hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí y tế cho người dân; đồng thời từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Bắc Ninh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối tượng khám sức khỏe được chia thành hai nhóm: Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động làm việc không theo hợp đồng; người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng khác.

Đối với nhóm người lao động, các cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe, có thể triển khai theo hình thức lưu động ngay tại nơi làm việc nhằm tạo thuận lợi cho người lao động tham gia. Đối với các nhóm còn lại, UBND cấp xã chủ trì phối hợp với trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám tại cộng đồng, khu dân cư hoặc theo hình thức lưu động phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Riêng học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe phù hợp điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên.

Để bảo đảm tiến độ, các địa phương, đơn vị được yêu cầu rà soát đầy đủ đối tượng, công khai lịch và địa điểm khám để người dân thuận tiện tham gia. Ngành y tế bố trí lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, đồng thời tổ chức các điểm khám lưu động tại nơi làm việc, khu dân cư nhằm giảm thời gian đi lại cho người dân.

Cùng với hoạt động khám sức khỏe, Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống quản lý khám, chữa bệnh và cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; đồng thời tích hợp trên ứng dụng VNeID để người dân thuận tiện theo dõi, quản lý tình trạng sức khỏe cá nhân.

Sở Y tế được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện trên toàn tỉnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật đầy đủ dữ liệu khám sức khỏe của người dân lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử ngay sau khi kết thúc khám.

Cùng với ngành y tế, công an, giáo dục, bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể cũng tham gia hỗ trợ triển khai. Trong đó, Công an tỉnh phối hợp khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ xác thực thông tin và quản lý sổ sức khỏe điện tử; ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng VNeID tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kinh phí triển khai được huy động từ nhiều nguồn như ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế, nguồn xã hội hóa, doanh nghiệp cùng các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập.

Việc triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức, hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh trong nhân dân; từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại, đồng bộ và hiệu quả./.