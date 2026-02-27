Bắc Ninh khai mạc Hội hát Sloong hao và Phiên chợ Xuân vùng cao năm 2026

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Vi Văn An, cho biết, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện Festival “Về miền di sản – 2026”, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm xây dựng Tân Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trong không gian văn hóa Kinh Bắc.

Đánh trống khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Năm nay, quy mô tổ chức được mở rộng với nhiều hoạt động phong phú, mang tính liên kết vùng rõ nét. Từ ngày 26-28/2 diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như thi hát đối đáp dân ca, trình diễn trang phục dân tộc, thi ẩm thực truyền thống, thiết kế trại văn hóa, trò chơi dân gian và giao lưu thể thao.

Trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham dự hội hát. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Đặc biệt, chương trình giao lưu của 500 đôi hát Sloong hao đến từ các xã thuộc huyện Lục Ngạn (cũ) và các địa phương của tỉnh Lạng Sơn đã tạo nên không gian văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đầy màu sắc. Những câu hát giao duyên vang lên giữa núi rừng, hòa quyện cùng không khí lễ hội đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân và du khách.



Phiên chợ Xuân vùng cao là điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, phiên chợ còn là không gian văn hóa đặc trưng, nơi hội tụ các sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống và tinh hoa ẩm thực vùng cao. Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tân Sơn thân thiện, mến khách. Thông qua đó, địa phương kỳ vọng sẽ giới thiệu hiệu quả tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống người dân.



Hội hát Sloong hao và Phiên chợ Xuân vùng cao năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh cùng cả nước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển văn hóa, trong đó có việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa. Đáng chú ý, việc UNESCO công nhận Quần thể di tích Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới, ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục Di sản cần bảo vệ khẩn cấp đã tạo động lực để các địa phương, trong đó có Tân Sơn, đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.



Xã Tân Sơn đang từng bước hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Hội hát Sloong hao và Phiên chợ Xuân vùng cao là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng tầm giá trị di sản, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển du lịch bền vững.



Hội hát Sloong hao từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian tiêu biểu của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây. Những làn điệu mộc mạc, giàu cảm xúc phản ánh đời sống lao động, tình yêu đôi lứa, khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Trải qua nhiều thế hệ, loại hình nghệ thuật này không ngừng được gìn giữ, trao truyền, trở thành “sợi dây” kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Sự kiện thực sự là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của bản sắc vùng cao trong dòng chảy của văn hóa Kinh Bắc giàu truyền thống và không ngừng đổi mới, hội nhập./.