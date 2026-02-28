Bắc Ninh huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: TTXVN phát

Bắc Ninh tập trung hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo hành lang pháp lý để cụ thể hóa và thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, cấp, thoát nước. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư dự án giao thông, trọng tâm là các tuyến kết nối đối ngoại với những tỉnh, thành phố giáp ranh; đầu tư các tuyến đường tỉnh theo quy hoạch.

Tỉnh tập trung đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như: Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4, Vành đai 5, đường kết nối Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, với trung tâm hành chính - chính trị tỉnh, đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đường sắt đô thị… Từ đó, hình thành hạ tầng giao thông khung đô thị để kết nối và hình thành vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa bàn.

Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đưa các đô thị trở thành trung tâm, đầu tàu tăng trưởng của khu vực và vùng lân cận. Cùng đó, tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, ban hành các quy định, đề ra giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Ngoài ra, Bắc Ninh tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, năng lực tài chính đầu tư một số đô thị đồng bộ, hiện đại tạo điểm nhấn, lan tỏa phát triển khu vực khác. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các đô thị nén (tăng tỷ lệ nhà cao tầng, giảm đất ở liền kề) để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, dành quỹ đất phát triển không gian chung, công trình tiện ích xã hội, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị. Các quy hoạch đô thị phải đảm bảo đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn; chú trọng việc phát triển đô thị gắn với nét đặc trưng riêng của từng vùng; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng 135.000 căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2026 – 2030...

Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các công trình trọng điểm kết nối nội tỉnh, liên tỉnh và liên vùng, các công trình phục vụ mục tiêu đưa tỉnh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, Bắc Ninh đã lập, điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch chung: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cao Đức đến năm 2045; Điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Thứa đến năm 2040; Quy hoạch chung đô thị Trung Kênh, huyện Lương Tài đến năm 2035; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Lâm Thao, huyện Lương Tài đến năm 2035; Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2045...

Trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh cũng đã phê duyệt 26 đồ án quy hoạch phân khu; lập các quy hoạch phân khu lớn, quan trọng như quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống, phân khu số 1, 2, 3 với tỷ lệ 1/2000… trên địa bàn; qua đó phủ kín quy hoạch, làm cơ sở phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại./.