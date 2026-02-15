Bắc Ninh: Hơn 33,5 nghìn lao động làm việc xuyên Tết

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc bố trí lao động làm việc xuyên Tết nhằm duy trì sản xuất.



Theo ghi nhận, việc bố trí sản xuất xuyên Tết chủ yếu do yêu cầu duy trì hoạt động dây chuyền, máy móc liên tục, đồng thời hoàn thiện các đơn hàng phát sinh cuối năm để kịp tiến độ giao cho đối tác. Tại nhiều nhà máy, không khí sản xuất trong những ngày đầu Xuân vẫn khẩn trương, công nhân làm việc theo ca kíp, bảo đảm quy trình vận hành an toàn, ổn định. Thời gian làm việc chủ yếu từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết. Một số ít doanh nghiệp huy động công nhân làm việc đến mùng 5 Tết. Các doanh nghiệp có lao động làm xuyên Tết chủ yếu thuộc lĩnh vực điện tử - ngành sản xuất chủ lực, đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu của tỉnh.Một số doanh nghiệp có số lượng lớn lao động đi làm gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong với khoảng 11,2 nghìn người; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 với khoảng 6 nghìn người; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Chính xác Fuyu tại Khu công nghiệp Quang Châu hơn 5,8 nghìn người; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fukang Technology tại Khu công nghiệp Quế Võ khoảng 2,3 nghìn người; Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam tại Khu công nghiệp Quang Châu khoảng 1,6 nghìn người; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung khoảng 1,3 nghìn người.Theo ghi nhận, việc bố trí sản xuất xuyên Tết chủ yếu do yêu cầu duy trì hoạt động dây chuyền, máy móc liên tục, đồng thời hoàn thiện các đơn hàng phát sinh cuối năm để kịp tiến độ giao cho đối tác. Tại nhiều nhà máy, không khí sản xuất trong những ngày đầu Xuân vẫn khẩn trương, công nhân làm việc theo ca kíp, bảo đảm quy trình vận hành an toàn, ổn định.

Cùng với duy trì sản xuất, các doanh nghiệp chú trọng chăm lo đời sống người lao động làm việc dịp Tết. Ngoài tiền lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% theo quy định và đầy đủ chế độ bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm tiền mặt, lì xì đầu năm, bố trí xe đưa đón, cải thiện bữa ăn ca với thực đơn phong phú hơn ngày thường hoặc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết ngay tại nhà máy. Một số đơn vị duy trì các điểm sinh hoạt chung, trang trí không gian đón Xuân, tạo không khí ấm cúng để người lao động, nhất là lao động xa quê, cảm nhận không khí Tết tại nơi làm việc.

Theo đại diện Sở Nội vụ tỉnh, việc doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động trong dịp Tết góp phần ổn định quan hệ lao động, bảo đảm an sinh và giữ chân người lao động ngay từ đầu năm. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn duy trì thông suốt, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng công nghiệp trong năm 2026.

Việc hàng chục nghìn lao động làm việc xuyên Tết không chỉ bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục mà còn góp phần giữ vững chuỗi cung ứng, tạo đà để các doanh nghiệp bước vào năm mới với khí thế sản xuất tích cực./.