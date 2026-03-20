Bắc Ninh công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng bào dân tộc Tày ở thôn Nà Ó, xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN

Theo danh sách được công bố ngày 19/3, toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, với 85 đại biểu được bầu trong tổng số 137 người ứng cử. Nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó có trường hợp trên 90%, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh.

Danh sách trúng cử bảo đảm cơ cấu hợp lý, gồm lãnh đạo tỉnh, cán bộ các sở, ngành, địa phương và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiều đại biểu giữ các vị trí chủ chốt như Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Chất lượng đại biểu tiếp tục được nâng cao, với nhiều người có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ trong các lĩnh vực kinh tế, luật, quản lý công, xây dựng Đảng; có kinh nghiệm công tác và tham gia HĐND nhiều nhiệm kỳ.

Về cơ cấu thành phần, đại biểu thuộc khối chính quyền chiếm 42,35%; khối Đảng 31,76%; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 12,94%; còn lại là các lực lượng khác. Về cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ chiếm 24,71%; đại biểu dân tộc thiểu số 3,53%; đại biểu dưới 40 tuổi 3,53%; đại biểu tái cử 55,29%; đại biểu tôn giáo 1,76%. 100% đại biểu có trình độ đại học trở lên, trong đó 94,11% có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã bầu được 2.206/2.235 đại biểu HĐND; trong đó đại biểu nữ chiếm 24,3%, đại biểu dân tộc thiểu số 12,33%, đại biểu trẻ tuổi 15%, đại biểu tái cử 50,27%, đại biểu tự ứng cử 1,36%.

Cuộc bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định với 2.765 tổ bầu cử; trong đó 1.578 tổ khai mạc và bỏ phiếu trước 7 giờ, 1.187 tổ khai mạc đúng 7 giờ, không có tổ khai mạc muộn.

Toàn tỉnh có 2.341.301 cử tri trong danh sách, với 2.323.414 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,24%; có 22/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu và 2.038/2.765 tổ bầu cử đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.