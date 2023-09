Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút hơn 535 nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Từ chiều 1/9, dòng xe các tỉnh đổ về các địa bàn du lịch ven biển đông dần. Các bãi tắm, cơ sở dịch vụ nhộn nhịp hơn.

Bước sang ngày 2/9, du lịch toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới bùng nổ. Các địa phương, resort lớn đồng loạt tổ chức sự kiện tăng trải nghiệm và thăng hoa cảm xúc cho du khách.

Điểm nhấn kỳ nghỉ năm nay là Lễ hội "Vũng Tàu BeerFest". Đây là sự kiện quy mô, lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, bắt đầu từ 8 giờ ngày 2/9 đến 17 giờ ngày 3/9 tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Du khách tham dự lễ hội được trải nghiệm phong cách uống bia và ẩm thực quốc tế từ 6 quốc gia khác nhau gồm: Izakaya (Nhật Bản), Myeongdong (Hàn Quốc), Khaosan (Thái Lan), tiệc BBQ sân vườn của Mỹ, túp lều Oktoberfest khổng lồ của Đức, phố Bùi Viện - Tạ Hiện của Việt Nam.

Điểm nhấn khác của lễ hội là đêm nhạc EDM xuyên đêm từ 20 giờ ngày 2/9 đến 6 giờ ngày 3/9 tại Bãi Sau với sự góp mặt của các ca sĩ, DJ trẻ nổi tiếng trong và ngoài nước, thu hút hàng chục ngàn người tham gia.

Ghi nhận từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhờ hiệu ứng lễ hội trên, đêm 2/9, toàn địa bàn Vũng Tàu khách đông kín phòng. Trong hai ngày 2 - 3/9, thành phố Vũng Tàu đón 178.000 lượt khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết: Mặc dù trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh, thời tiết không thuận lợi nhưng du khách vẫn chọn thành phố Vũng Tàu là điểm đến cho kỳ nghỉ. Qua theo dõi suốt các ngày Lễ, lượng khách đến với thành phố khá đông. Du khách đến đây sử dụng các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sự kiện do thành phố Vũng Tàu tổ chức. Qua khảo sát ý kiến, du khách rất ủng hộ việc thành phố Vũng Tàu tổ chức những sự kiện lớn phục vụ người dân và du khách trong các kỳ nghỉ và Lễ hội kéo dài.

Anh Trần Sơn, người dân Vũng Tàu chia sẻ, khi tham gia sự kiện EDM Vũng Tàu BeerFest tối 2/9, anh cảm nhận Lễ hội rất sôi động. Người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của âm nhạc. "Tôi nghĩ những dịp Lễ như thế này, thành phố nên tổ chức những sự kiện lớn để thu hút khách để du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng phát triển hơn", anh Sơn chia sẻ.

Một sự kiện quy mô không kém phần sôi động diễn ra trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh đó là Lễ hội Let’s Charm Fest 2023 do Charm Resort Hồ Tràm tổ chức tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (thủ phủ du lịch Hồ Tràm) tối 2/9. Tại Lễ hội, đêm đại nhạc hội có chủ đề "Be Shining" quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ngọc Ánh, Phương Thanh, Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Thùy Chi, Thanh Duy, Jack - J97… Cùng với đại nhạc hội trên, Let’s Charm Fest năm nay còn tích hợp nhiều hoạt động hấp dẫn trong ba ngày (từ 1- 3/9) gồm: đua thuyền chuối, jetski, ngắm diều LED dài 30m, trình diễn carnival sôi động, ảo thuật đường phố, ẩm thực với đa dạng món ăn 3 miền và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tham gia Đêm nhạc hội Let’s Charm Fest 2023, anh Nguyễn Khải Vinh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cảm nhận: "Tôi thấy bầu không khí ở đây rất nhộn nhịp. Tôi rất vui khi là một trong những người đầu tiên có mặt trong buổi nhạc hội này. Tại đây, tôi có thể hòa mình vào không gian âm nhạc sống động, chiêm ngưỡng những ca sỹ thần tượng của mình".

Một số khu du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất tốt, bên cạnh đó bổ trợ thêm không gian giải trí, ẩm thực tạo sự đủ đầy dịch vụ phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tối 2/9, Trân Châu Beach & Resort tổ chức công bố hạng 4 sao và nhiều hoạt động trải nghiệm. Đến đây, du khách được tận hưởng không gian "check in" "sống ảo" với những dãy villa nhiều màu sắc, cây cầu gỗ đi bộ Đệ Nhất Kiều, Tháp Vọng thiên, Cầu tình yêu, Vườn tình yêu… trở thành trào lưu trong cộng đồng du lịch, thu hút du khách và đông đảo nhân dân địa phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong kỳ nghỉ lễ này, công suất phòng Trân Châu Beach & Resort đạt trên 80%.

Bà Lê Nữ Trân Châu, Giám đốc điều hành Trân Châu Beach & Resort (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) cho biết, nhân dịp khai trương Cầu Tình yêu, Cây Tình yêu và Tháp Vọng thiên, đây là những điểm thu hút giới trẻ. Chúng tôi mong rằng trong thời gian sớm nhất, sẽ tổ chức những sản phẩm du lịch đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ và du khách thập phương đến với Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh đón và phục vụ được hơn 535.000 lượt khách, tăng gần 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố Vũng Tàu đón 242.000 lượt khách (tăng 102% so với cùng kỳ); huyện Xuyên Mộc hơn 118.000 lượt khách (tăng xấp xỉ 81%), huyện Long Điền đón 66.000 lượt khách (tăng gần 42%).

Khách lưu trú là 111.538 lượt khách, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, khách quốc tế gần 22.800 lượt khách tăng 280,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9/2023 đạt khoảng 298 tỷ đồng, tăng 29,45% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu lưu trú đạt 111 tỷ đồng (tăng 17,29% so với cùng kỳ năm ngoái).

Công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh trong 4 ngày khoảng 80 - 85%, trong đó ngày 1/9 chỉ khoảng 50% do lượng khách đến tỉnh chưa nhiều. Riêng hai ngày 2- 3/9, công suất buồng phòng lên đến 90%. Đặc biệt, tại huyện Châu Đức, các khu du lịch đều kín hết phòng vào tối 2/9 và ngày 3/9.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin thêm, trong kỳ nghỉ Lễ, Sở Du lịch phối hợp với các huyện, thị, thành phố liên tục kiểm tra các cơ sở dịch vụ. Nhờ vậy, môi trường cảnh quan sạch đẹp, các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cam kết mua bán văn minh, bán đúng giá niêm yết, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các địa phương đã bố trí lực công an, dân phòng bảo vệ an ninh trật tự tại các khu điểm tham quan, di tích lịch sử.

Trên dọc tuyến biển, Ban Quản lý các khu du lịch của các huyện, thành phố phân công lực lượng để túc trực, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách vui chơi tắm biển. Một số địa phương thường xuyên phát loa thông tin tại các bãi tắm công cộng nhằm cảnh báo cho du khách về tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, tội phạm,…Tình trạng chèo kéo, tranh giành khách giảm đáng kể. Các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự.



Các khu du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch đã chấp hành tốt việc kê khai, đăng ký giá, niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng, không có trường hợp nào vi phạm trong lĩnh vực giá cần phải xử lý.

Từ sau Lễ Quốc khánh 2/9, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung các công tác chuẩn bị, triển khai các sự kiện tuần lễ văn hóa du lịch, chuỗi sự kiện chào đón Noel và mừng năm mới.Từ giờ đến cuối năm, thành phố Vũng Tàu có 9 sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. Tất cả các sự kiện đó đang được tỉnh ráo riết chuẩn bị và truyền thông để thu hút ngày càng nhiều du khách về Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Huỳnh Sơn