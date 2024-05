Bà Rịa-Vũng Tàu bảo đảm môi trường du lịch, an ninh, an toàn phục vụ du khách

Công ty TNHH Allgreen-Vượng Thành-Trùng Dương tổ chức sự kiện “Ngày hội Phố biển The Maris” năm 2024 tại dự án The Maris thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Lễ hội đua bè truyền thống huyện Côn Đảo lần thứ 18 năm 2024 được tổ chức tại Vịnh Côn Sơn với sự tham dự của 16 đội thi. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Có thể kể đến như: Triển lãm nghệ thuật Ngày hội non sông thống nhất với 110 tác phẩm nghệ thuật của các tác giả đến từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh; huyện Côn Đảo tổ chức hoạt động đi xe đạp vì môi trường, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo và Đền thờ Côn Đảo; Lễ hội đua bè lần thứ 18, tái hiện lịch sử với cuộc thi “Kết bè vượt ngục”; “Ngày hội phố biển The Maris” năm 2024 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Allgreen-Vượng Thành-Trùng Dương tổ chức tại Dự án The Maris, thành phố Vũng Tàu...



Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin, hầu hết các cơ sở lưu trú đều kín phòng. Năm nay là năm đầu tiên các cơ sở lưu trú đạt công suất phòng bình quân từ 80-95% trong ba ngày liên tiếp của kỳ nghỉ lễ.



Tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ước đạt trên 626.360 lượt, tăng khoảng 25% so cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 669 tỷ đồng, tăng gần 12,5 %.

Riêng thành phố Vũng Tàu ước đón và phục vụ khoảng 300.000 lượt du khách, chiếm gần 50% so toàn tỉnh, doanh thu khoảng 500 tỷ đồng. Dù khách đông nhưng thành phố Vũng Tàu vẫn là điểm sáng trong công tác đảm bảo môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.



Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt hơn nữa việc phục vụ du khách. Đặc biệt, với một số trường hợp lợi dụng ban đêm bán hàng rong, lãnh đạo UBND thành phố đã có chỉ đạo xử lý nghiêm, kiên quyết không để tái diễn tình trạng này. Năm 2024, thành phố nỗ lực hoàn tất các thủ tục để mở rộng, cải tạo Công viên bãi biển Bãi Sau - Thùy Vân; đầu tư vào các khu, điểm du lịch, các điểm check-in mới của thành phố để thu hút lượng lớn du khách. Hải đăng Vũng Tàu tọa lạc trên đỉnh núi Nhỏ (hay còn gọi là núi Tao Phùng), thuộc phường 2, thành phố Vũng Tàu là biểu tượng, một địa điểm du lịch không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN Du khách tham gia hoạt động đi xe đạp vì môi trường tại huyện Côn Đảo trong dịp Lễ. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN Sản phẩm du lịch phục vụ trẻ em tại khu phức hợp The Grand Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Huỳnh Sơn - TTXVN

Dù nắng nóng kéo dài nhưng lực lượng cứu hộ tại các bãi biển ứng trực nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Các bãi tắm và điểm check-in được tuần tra để đảm bảo an ninh và trật tự. Các đơn vị kinh doanh du lịch được yêu cầu niêm yết giá phòng và đồ ăn thức uống, tránh tình trạng “chặt chém” du khách.



Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp sát biển. Các khách sạn và resort ở đây đón khách bình dân và cả phấn khúc khách trung, cao cấp. Lượng khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu nghỉ dưỡng bắt đầu đông từ ngày 28/4 và kéo dài đến ngày 30/4. Trong ba ngày 28-30/4, hầu hết cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng từ 3-5 sao trên địa bàn tỉnh đều kín phòng. Ông Huỳnh Thanh Quang, Tổng quản lý Palace Long Hải resort (khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, khu resort đã kín phòng từ ngày đầu của kỳ nghỉ. Resort đã tạo ra rất nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như khu chợ quê, bán những món ăn truyền thống của tỉnh...



Bà Liêu Thị Phượng, Tổng Giám đốc Charm Group cho biết, từ năm 2022, mỗi năm doanh nghiệp đều tổ chức các siêu lễ hội tại Hồ Tràm và nâng cấp qua từng năm thêm hấp dẫn, chất lượng với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho người dân, du khách và lan tỏa thương hiệu Hồ Tràm đến công chúng. Trong chuỗi sự kiện Charm Fantasea 2024, bên bãi biển Hồ Tràm còn có hoạt động thả diều, chiếu phim ngoài trời, diễu hành hóa trang, bóng đá, thể thao biển.../.